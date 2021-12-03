Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант

Ассоциация юристов России дала старт Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту. Принять участие в тестировании можно бесплатно на сайте юрдиктант.рф. Диктант пройдет с 3 по 12 декабря в онлайн-режиме.

В этом году диктант впервые будет переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам доступны базовый и профессиональный варианты теста. Также появились новые форматы - видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет и состоит из 40 вопросов, на которые надо ответить за 60 минут.

"В мае 2021 года Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В документе отмечается, что "развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод". Проект Ассоциации юристов России - Всероссийский правовой диктант - помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. А результаты позволят понять, в каких областях мы, профессиональные юристы, должны совершенствовать свою работу, активнее доносить действующие нормы права до широкой общественности".