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03.12.2021 08:14
Рубрика: Экономика

Инвестициям нужны гарантии

ЕЭК формирует надежную систему защиты прав интеллектуальной собственности на едином фармрынке
Текст: Ольга Неверова
Российская газета - Фармацевтика № 275(8626)
Рост национальных экономик государств - членов ЕАЭС зависит от многих составляющих, но не в последнюю очередь - от эффективной и сбалансированной системы защиты прав интеллектуальной собственности. Ее формирование требует согласованных действий со стороны госорганов, предпринимателей и потребителей всех стран Союза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, как продолжается эта работа, "РГ" рассказала директор департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Джолдыбаева.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости
Фармотрасль занялась проработкой решений мониторинга движения лекарств

Галия Тагибердиевна, какие интеграционные процессы в сфере защиты интеллектуальной собственности сейчас проходят в ЕАЭС, особенно в высокотехнологичных отраслях?

Галия Джолдыбаева: Государствами ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уже проделана значительная работа по формированию на евразийском пространстве благоприятного экономического климата, в частности и по созданию эффективных механизмов охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Одним из таких механизмов является создание системы региональной регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров. В апреле 2021 года вступил в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС. Регистрация товарного знака ЕАЭС позволит юридическим и физическим лицам получить соответствующую правовую охрану на территориях всех государств-членов одновременно, взаимодействуя только с одним патентным ведомством, что значительно снизит временные и финансовые затраты, а также обеспечит успешное выведение "брендированного" товара на евразийский рынок. Одновременно международное сообщество справедливо рассматривает формирование эффективной стратегии защиты прав интеллектуальной собственности в отношении лекарственных препаратов как инструмент стимулирования разработок инновационных технологий и обеспечения стабильного доступа широкого круга населения к инновационным лекарствам.

Правила ЕАЭС предусматривают предоставление заявителем при регистрации лекарственного препарата информации о его правовой охране на территории стран Союза. Какие правовые последствия могут наступить, на ваш взгляд, если заявитель предоставит неполную и/или недостоверную информацию?

Галия Джолдыбаева: Правила регистрации лекарственных средств ЕАЭС определяют, что представление заявителем подобных недостоверных сведений является абсолютным основанием для отказа в регистрации лекарственного препарата. В настоящее время информации о злоупотреблениях со стороны заявителей в этой части нет. При возникновения подобных фактов представляется возможным рассматривать вопрос выработки согласованного подхода на евразийском уровне по пресечению нарушений со стороны заявителей в случае предоставления недостоверной информации о правовой охране лекарственного средства.

Договор о ЕАЭС содержит запрет на ухудшение условий ведения бизнеса и установления новых дискриминационных мер в рамках союза

Какими могут быть дополнительные механизмы защиты прав интеллектуальной собственности при регистрации лекарств по процедуре ЕАЭС? Могут ли дать дополнительную защиту фармреестры?

Галия Джолдыбаева: В 2020 и 2021 годах в ЕЭК в качестве механизма, позволяющего усилить контроль за соблюдением патентных прав на фармпрепараты, прорабатывалось предложение Российской Федерации о создании реестра фармакологически активных веществ, охраняемых патентом на изобретение, и использовании содержащихся в нем сведений при принятии решения о регистрации лекарственных препаратов. Введение "патентной увязки" не нашло поддержки у большинства национальных уполномоченных органов, ответственных за регистрацию лекарств. Решено вернуться к нему после представления Российской Федерацией результатов практического применения фармреестра на национальном уровне в рамках пилотного проекта. Представление такой информации ожидается в 2022 году.

Кроме того, в этом году Евразийское патентное ведомство разместило в открытом доступе фармреестр ЕАПВ, содержащего сведения об евразийских патентах, относящихся к фармакологически активным веществам, которым присвоены международные непатентованные наименования. Подобные реестры позволят обеспечить доступность данных о патентном статусе фармакологически активных субстанций для всех заинтересованных лиц, что отвечает мировым тенденциям в сфере интеллектуальной собственности. Важность доступности этих данных неоднократно отмечалась на различных площадках, в том числе и в докладе Группы высокого уровня по вопросам доступа к лекарствам, учрежденной Генеральным секретарем ООН.

Как вы оцениваете перспективы формирования единого реестра изобретений, относящихся к лекарственным средствам, на уровне ЕАЭС?

Галия Джолдыбаева: В настоящее время говорить о создании реестра изобретений, относящихся к лекарственным средствам, на уровне ЕАЭС преждевременно.

В перспективе полагаем возможным предусмотреть в праве Евразийского экономического союза те механизмы и практики в сфере интеллектуальной собственности, которые доказали свою эффективность в решении социально значимых проблем.

Правилами регистрации лекарств в ЕАЭС не предусмотрено предоставление открытого доступа к сведениям о заявлениях, поданных на регистрацию. Целесообразно ли, по вашему мнению, перенести опыт российского регулятора, где такая норма работала до перехода на правила ЕАЭС, на уровень Союза?

Галия Джолдыбаева: Как представитель наднационального регулятора, в частности структурного подразделения, отвечающего за развитие предпринимательской деятельности, я считаю, что опасениям, выражаемым бизнес-сообществом, должно уделяться особое внимание. Хочу отметить, что вопрос доступа к сведениям о поданных заявках на регистрацию лекарственных средств по наднациональной процедуре уже обсуждается на площадке ЕЭК. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) ежемесячно публикует обновленный список лекарственных препаратов, которые в настоящее время проходят оценку ЕМА для получения разрешения на продажу в Европейском союзе. С учетом схожих подходов к регистрации лекарственных средств в ЕС с правилами регистрации ЕАЭС представляется целесообразным рассмотреть практику ЕС для обеспечения доступа заинтересованных лиц к информации по поданным заявкам на регистрацию лекарственных средств.

Какие еще механизмы стимулируют вывод на евразийский рынок инновационной продукции? Какие меры находятся в стадии разработки?

Галия Джолдыбаева: В наших странах широко применяется практика функционирования свободных (особых, специальных) зон, предполагающая в том числе предоставление льготных режимов налогообложения для их резидентов. По итогам 2020 года международное признание путем включения в ведущий глобальный рейтинг fDi Intelligence получили свободные экономические зоны Беларуси, Казахстана и России.

Фото: iStock
Фармеестр должен стать одним из инструментов защиты прав на изобретение

В частности, в рейтинге самых перспективных зон отдельно отмечена свободная экономическая зона "Санкт-Петербург" в России, как одна из лучших площадок по предоставлению преференциальных режимов для фармпроизводств.

Важным элементом Договора о ЕАЭС является запрет на ухудшение условий ведения бизнеса в рамках ЕАЭС, так как государства ЕАЭС приняли обязательства не вводить новые дискриминационные меры к лицам других государств-членов Союза. Помимо этого, договором предусмотрены нормы, нацеленные на защиту и поощрение инвестиций, на либерализацию и обеспечение прозрачности внутреннего регулирования. Эти направления совместной деятельности стран ЕАЭС и ЕЭК позволяют говорить о создании условий для увеличения инвестиционной привлекательности стран ЕАЭС как для инновационных стартапов, так и для международных фармкомпаний.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

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