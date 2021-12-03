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Студия Disney перенесла премьеры трех частей "Аватара"

Новости
    03.12.2021, 16:19
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Disney перенесла даты премьер нескольких ожидаемых лент в российском прокате.

В частности, переехали три части "Аватара". Вторая часть пока остаётся на месте - мы должны её увидеть 15 декабря следующего года. А вот выход третьей переносится с 21 декабря 2023 на 19 декабря 2024-го. Четвёртая ушла с 10 декабря 2025-го на 17 декабря 2026-го. Пятая - с 16 декабря 2027-го на 21 декабря 2028-го.

Также передвинуты даты премьер двух пока безымянных фильмов по вселенной "Звёздных войн", один - с 17 декабря 2026-го на 16 декабря 2027-го, второй - с 19 декабря 2024-го на 18 декабря 2025-го.

Ещё два безымянных проекта получили новые даты премьер. Теперь речь идёт о мультфильмах. Один переехал с 23 на 21 ноября 2023-го, второй - с 25 на 22 ноября 2022-го.

Кроме того, с 5 октября 2023 года на 21 марта 2024-го передвинут безымянный игровой фильм, еще один игровой проект перешёл с 13 июля 2023-го на 4 июля 2024 года, передаёт "Бюллетень кинопрокатчика".

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