Суд продлил арест экс-замминистру Раковой, а Зуеву вызвали "скорую"

Тверской суд Москвы рассмотрел в пятницу ходатайство следствия МВД о продлении на три месяца ареста экс-замминистра просвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марине Раковой.

Защита настаивала на замене бывшей чиновнице, обвиняемой в особо крупном мошенничестве меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Раковой срок содержания под стражей на три месяца - до 6 марта 2022 года. При этом суд отклонил ходатайство защиты.

Ракову обвиняют в хищении денег "Фонда новых форм развития образования", которые были выделены в рамках проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу также проходят обвиняемыми бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и ректор "Шанинки" Сергей Зуев.

Вечером в пятницу после заседания по Раковой Тверской суд начал рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук "Шанинки". В начале заседания Зуеву стало плохо, и ему вызвали "скорую". После того, как врачи осмотрели ректора и сделали ему кардиограмму, заседание продолжилось. В итоге суд продлил арест Зуева до 7 марта.