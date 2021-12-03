Омбудсмена Татьяну Москалькову наградили медалью Александра II. Об этом стало известно на церемонии награждения премии "Юрист года - 2021".

Награду омбудсмену вручил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Обычно этим знаком отличия награждаются государственные и общественные деятели за приверженность идеалам социального прогресса, содействие укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества, а также вклад в демократические преобразования.

Среди лауреатов были помощник президента - начальник Государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, а также председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

э "Юрист года" это высшая юридическая премия РФ, учрежденная указом президента.

Ее ежегодное присуждение лауреатам 3 декабря связано с тем, что в этот день отмечается профессиональный праздник юристов России. Премию присуждает Ассоциация юристов России. В этом году проходит ее уже 13-е вручение. Премия присуждалась с учетом всех правил предосторожности при пандемии COVID-19.