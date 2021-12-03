Telegram-канал Володина возглавил рейтинг каналов российских политиков

Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина возглавил рейтинг аналогичных ресурсов политиков, составленный с точки зрения влиятельности, интереса аудитории и общего охвата.

Рейтинг презентовала Автономная некоммерческая организация "Центр развития политического капитала" на основе развернутого анализа данных "Медиалогии" и TGStat. В исследовании участвовали более ста Telegram-каналов российских политиков. Их оценивали в период с 25 ноября 2020 года по 25 ноября 2021 года.

В итоговую выборку вошли интернет-ресурсы депутатов Госдумы и сенаторов, представителей федеральных органов исполнительной власти, руководителей регионов, лидеров политических партий, депутатов региональных заксобраний. Эксперт Центра развития политического капитала Артем Бассараба считает, что Telegram за последние два года стал одной из самых влиятельных социальных платформ. А теперь он становится и одним из самых эффективных политических инструментов в России, добавил он.

По его оценке, Вячеслав Володин задал в Telegram новый тренд. Ведь именно он решил открыть комментарии. "По совокупности оценок даже без последнего нашумевшего поста с почти 700 тысячами комментариев канал спикера Госдумы набрал наивысший балл в рейтинге, - отметил эксперт. - При этом пост Володина привел в Telegram более зрелую аудиторию, и она уже не уйдет. Всем действующим политикам придется с этим считаться".

Речь о сообщении в канале от 24 ноября, в котором Володин рассказал об обращениях в Госдуму по поводу правительственных законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте, а также о ходе его рассмотрения.

В ТОП-10 рейтинга вошли каналы:

- председателя Госдумы Вячеслава Володина,

- главы Чечни Рамзана Кадырова,

- директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Марии Захаровой,

- руководителя фракции "Новые люди" Алексея Нечаева,

- заместителя Нечаева Сарданы Авксентьевой,

- депутата Госдумы Михаила Делягина,

- депутата Госдумы Марии Бутиной,

- лидера ЛДПР Владимира Жириновского,

- губернатора Подмосковья Андрея Воробьева,

- сопредседателя партии "Справедливая Россия - За Правду" Захара Прилепина.

При этом каналы Володина, Захаровой, Нечаева и Авксентьевой созданы в 2021 году.

Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовались следующие критерии: количество упоминаний в Telegram и подписчиков, среднее количество просмотров, активность на канале, индекс цитирования Telegram-канала, среднее количество публикаций в неделю и ряд других факторов. Среди критериев были и использование эмодзи, и наличие возможности комментировать публикации.

Ранее Центр содействия законотворчеству провел исследование, согласно которому Россия заняла первое место в нынешнем году в международном рейтинге открытости парламентов.