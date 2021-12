Умер менеджер Led Zeppelin и Black Sabbath Ричард Коул

2 декабря в возрасте 75 лет умер Ричард Коул, легендарный буйно-скандальный гастрольный менеджер Led Zeppelin в 1968-1980 годах.

Коул умер в госпитале Chelsea and Westminster Hospital в Лондоне. Некролог публикует UCR, в качестве причины назвав продолжительную болезнь.

Память Коула в соцсетях прочили коллеги, в частности - Роберт Плант.

Ричард Коул родился 2 января 1946-го в Бренте. В бизнесе - с 60-х: изначально планировал стать барабанщиком и даже купил ударную установку, но не вышло. Далее работал модельером, после утверждая, что это именно в его рубашках Леннон и Старр снялись для обложки альбома Revolver.

В 1965-м устроился гастрольным менеджером важной британской поп-группы Unit 4 + 2, откуда перешел в The Who, затем - The New Vaudeville Band. В 1967-м Коул работал в США звукоинженером Vanilla Fudge, и, узнав, что в Америку собираются The Yardbirds, вошел в контакт с Питером Грантом (они были знакомы по работе с New Vaudeville Band), поступив под его начало. А когда The Yardbirds распались, Грант и Коул начали заниматься Led Zeppelin. При этом Ричард был непосредственным и живейшим участником всех инцидентов, связанных с коллективом - драки, наркотики, алкоголь. За что в конечном итоге и был уволен Грантом в 1980-м.

Farewell Ricardo...sadly no more tall tales...brave to the end. pic.twitter.com/px84so0bWP — Robert Plant (@RobertPlant) December 2, 2021

Дальнейшая карьера Коула не менее ярка - работа с Эриком Клэптоном, Black Sabbath и Оззи, Литой Форд, Three Dog Night, Gipsy Kings, Crazy Town, Fu Manchu, Fem 2 Fem и даже арест в Италии по обвинению в терроризме (к счастью - ошибочно).

После распада Led Zeppelin Коул выступил соавтором и автором двух неофициальных биографий группы - Hammer of the Gods и Stairway to Heaven: Led Zeppelin Uncensored. Причем к обеим книгам и Плант, и Пейдж отнеслись крайне неодобрительно.