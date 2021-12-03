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03.12.2021 16:14
Рубрика: Власть

Ушаков: Переговоры Путина и Байдена могут пройти в ближайшие дни

Текст: Галина Мисливская
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может пройти в режиме видео-конференц-связи в ближайшие дни, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Среди вероятных тем переговоров - ситуация на Украине и нерасширение НАТО на восток.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Ушакова, сейчас "прорабатывается возможность проведения общения Владимира Владимировича (Путина) с президентом США (Джозефом) Байденом в формате видео-конференц-связи". Причем " этот контакт может состояться уже в самое ближайшее время, в ближайшие дни". Он добавил, что у российской стороны есть конкретные дата и время, о них будет объявлено после "окончательного согласования всех параметров с американской стороной". "Эта встреча в формате видеоконференции достаточно активно готовится", - подчеркнул помощник президента РФ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Отвечая на уточняющий вопрос, Юрий Ушаков сообщил, что российско-американская встреча в верхах пройдет после визита Владимира Путина в Индию (6 декабря).

"Понятно, что неудовлетворительная ситуация в двусторонних делах будет так или иначе затронута", - отметил он, говоря о возможной повестке переговоров.

Одной из тем могут стать гарантии непродвижения НАТО на восток. Об этом Владимир Путин говорил на коллегии в МИД, на форуме "Россия зовет" и в ходе общения с вновь прибывшими послами зарубежных стран, напомнил Ушаков.

Помощник президента отметил, что России нужны конкретные юридические договоренности, "которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем". "Сейчас, с учетом напряженной ситуации, встает вопрос о срочной необходимости о предоставлении нам соответствующих гарантий. Просто так дальше продолжаться уже не может", - подчеркнул Ушаков.

Естественно, главы государств обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в Женеве 15 июня, диалога по стратегической стабильности.

Фото: AP Photo
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Среди возможных тем для обсуждения помощник президента также назвал актуальные международные вопросы, в том числе - ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии, на Украине. В ходе диалога также может быть обсуждена российская инициатива по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН. Будут и другие темы, в том числе - борьба с пандемией коронавируса и изменениями климата.

"Тем очень много, главное, что не только мы, но и американские коллеги понимают, насколько важен и нужен этот контакт", - заключил Юрий Ушаков.

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