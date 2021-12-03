Период пандемии, к сожалению, обострил проблемы, характерные для системы здравоохранения уже долгие годы.

Это невысокая оплата труда и дефицит медицинских кадров, нехватка лекарств в амбулаторных условиях, недостаточные обеспеченность коечным фондом и материально-техническое обеспечение больниц. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в малых городах и сельской местности.

В ближайшие годы на фоне продолжающейся пандемии требуется решение и старых проблем, и новых. Что изменилось? Во-первых, медицинские работники за последние 2 года крайне устали, многие из них выгорели, в результате усугубился дефицит кадров в отрасли. Во-вторых, увеличилось число лиц, нуждающихся в оказании бесплатной медицинской помощи. Это больные с острой и хронической формой новой коронавирусной инфекции, а также пациенты, которым плановая медицинская помощь по понятным причинам была отложена в предшествующие периоды. Как следствие, в 2022 и последующие годы здравоохранение столкнется не только с большим потоком пациентов, но и с более тяжелыми, запущенными случаями заболеваний.

Для того чтобы выиграть битву за здоровье и жизни наших сограждан ослабленной системе здравоохранения РФ требуется срочное и мощное подкрепление. И сражение предстоит непростое, поскольку проблема сверхсмертности приняла угрожающие масштабы. В 2020 году в РФ дополнительная смертность от всех причин составила 340 тысяч человек (рост 19 процентов к 2019 году), а за 9 месяцев 2021 года еще дополнительно умерло 373 тысячи (рост - 28 процентов к тому же периоду 2019 года). Недопустимо низкой остается и ожидаемая продолжительность жизни населения (ОПЖ), которая в 2020 году в РФ была на 5 лет ниже, чем в "новых" странах Евросоюза, близких к нашей стране по уровню экономического развития (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония), и на 10 лет ниже, чем в "старых" странах.

Что надо делать, чтобы исправить положение? Первое и главное - увеличить государственные расходы на здравоохранение, которые долгие годы в нашей стране были минимум в 1,6 раза ниже, чем аналогичные расходы в "новых" странах ЕС, близких к РФ по уровню экономического развития, и в 2,4 раза меньше, чем в "старых" странах ЕС (соответственно - 3,1, 5 и 7,7 ВВП в среднем за 2000-2019 годы). У нас в отрасли арифметика простая - сколько денег выделяется на медицину, столько и объемов бесплатной медицинской помощи мы сможем оказать, такие и будут тарифы, столько и сможем обеспечить медицинских работников. Если средств недостаточно, то население вынуждено или платить за необходимую помощь из своего кармана, или отказываться от нее. Именно так происходит в нашей стране, где личные расходы граждан составляют 35 процентов (от общих средств населения и государства), а Европе в среднем - 23 процента. И это при том, что реальные доходы населения с 2010 по 2013 год сократились на 10 процентов.

Чтобы выиграть битву за здоровье наших сограждан, необходимо увеличить госрасходы на здравоохранение

Недостаточные государственные расходы на здравоохранение ложатся дополнительным бременем на бюджеты российских семей. Это вынуждает многих тратить на медицинскую помощь собственные средства, что усугубляет проблему бедности населения.

Конечно, в 2019 году были дополнительные вливания в систему здравоохранения. Это Национальный проект "Здравоохранение" и ряд других программ, на которые было выделено более 400 миллиардов рублей. Но они предназначались преимущественно для обновления инфраструктуры медицинских организаций и увеличения объемов медицинской помощи только по одному профилю - "онкология". В 2020 году поддержка отрасли в размере более триллиона рублей была направлена исключительно на борьбу с пандемией (строительство инфекционных стационаров, закупка необходимого оборудования, лекарств, доплаты медицинскому персоналу и др.). То есть эти дополнительные средства к реальному увеличению объемов бесплатной медицинской помощи не привели и не решили острейших проблем.

Расчеты показывают, что для увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году необходим ежегодный рост госрасходов на здравоохранение не менее 8 процентов

О нехватке денег говорят и данные отчета ФФОМС за 2020 год. В них отмечается, что общий объем субвенций, направленных в регионы на оказание всех видов медицинской помощи по базовой программе ОМС, составил 2225,4 миллиарда рублей, что на 7,5 процента больше уровня 2019 года (прирост составил 155 миллиардов рублей). Однако по итогам того же года дополнительные расходы на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией составили 294,8 миллиарда рублей, а это почти в 2 раза больше, чем общий прирост средств. Из этого следует, что на оказание видов медицинской помощи, не связанных с коронавирусной инфекцией, средств осталось даже меньше, чем в 2019 году. В этих условиях увеличение объемов финансирования на лечение новообразований - на 99,3 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом - неизбежно должно было привести к снижению финансирования по другим, что и произошло, в частности по классу болезней системы кровообращения.

К сожалению, так необходимое отрасли дополнительное финансирование не предусмотрено. Анализ бюджета на 2022 год показывает, что по сравнению с 2021 годом государственные расходы на здравоохранение в совокупности (бюджет Федерального фонда ОМС, федеральный бюджет и консолидированные бюджеты регионов) в текущих ценах вырастут только на 3 процента (127 миллиардов рублей). А в постоянных или реальных ценах (то есть с поправкой на инфляцию) они даже сократятся на один процент. За этот же период сократится и доля госфинансирования здравоохранения в ВВП - с 4,1 до 3,9 процента.

Не менее тревожны и дальнейшие перспективы: в 2024 году по сравнению с 2021 годом государственные расходы на здравоохранение в текущих ценах вырастут на 12 процентов, а в постоянных ценах сократятся на один процент. За этот же период сократится и доля государственного финансирования здравоохранения от ВВП - с 4,1 до 3,7 процента.

Сколько надо реально вкладывать в здравоохранение, чтобы исправить ситуацию? Наши расчеты показывают, что для достижения целевого значения ОПЖ (78 лет к 2030 году) необходим ежегодный рост государственных расходов на здравоохранение не менее 8 процентов в постоянных ценах (без учета средств на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией). Это составляет дополнительно каждый год около 550 миллиардов рублей. Источником дополнительных средств могут стать средства ФНБ, объем которых возрастет с 2021 по 2024 год на 9,4 триллиона рублей. Расходы на сбережение народа, на наш взгляд, должны быть в приоритете по сравнению с инфраструктурными проектами, на которые из ФНБ выделяется до 2,5 триллиона рублей.

Дополнительные средства должны пойти на увеличение оплаты труда и привлечение дополнительных кадров в отрасль (причем всем медицинским работникам, а не только тем, кто сегодня работает в "красной зоне"); на расширение объемов бесплатного лекарственного обеспечения населения в амбулаторных условиях (для всех граждан, кому врач выписал рецепт, а не только для тех, кто имеет льготы); на увеличение недостаточных объемов бесплатной помощи (ВМП, реабилитация, паллиативная помощь и др.); на повышение низких тарифов, которые не позволяют выполнять требования действующих клинических рекомендаций, на развитие медицинского образования и науки.

В случае, если здравоохранение поддержки не получит, то продолжит расти смертность населения и национальные цели по увеличению ОПЖ до 78 лет к 2030 году выполнены не будут. Вспомним, что 12 октября 2021 года президент России обратился к новым депутатам Государственной Думы с призывом содействовать решению проблем в сфере демографии, бедности и здравоохранения. Считаю, что сегодня депутатам пришло время показать, способны ли они выполнить этот наказ.

В тему

В ноябре Счетная палата представила отчет "Анализ эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации".

Для анализа ведомство использовало данные 14 государств, где здравоохранение преимущественно финансируется по бюджетной схеме и 17 - преимущественно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

В России расходы на здравоохранение, в том числе государственные, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью, говорится в документе. Счетная палата объяснила такие данные в первую очередь тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи.