В Дании продавцов супермаркетов обучат делать прививки

В Дании в срочном порядке начали обучать всех желающих, в том числе не имеющих медицинского образования, процедуре вакцинирования людей от коронавируса.

Как сообщают местные СМИ, медицинские ведомства страны планируют выйти на вакцинирование 500 тысяч человек в неделю. Для достижения таких масштабов нужны люди, которые умеют делать прививки

"Вакцинация - не сложная процедура и этому можно быстро обучить", - заявила изданию Ritzau директор службы здравоохранения в регионе Зеландия Трине Хольгерсен.

Она рассказала, что желающих обучиться вакцинированию довольно много. Среди них больше всего продавцов магазинов и фермеров. Как правило, это люди со школьным образованием.

Между тем

В Дании зарегистрировано семь случаев инфицирования "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Магнус Хеуник. Так как все случаи инфицирования связаны с поездками за рубеж, власти полностью останавливают все поездки в королевство из десяти африканских стран. Кроме того, вводится обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих из Дубая и Дохи.