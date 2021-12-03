В Финляндии выявлен случай заражения омикрон-вариантом коронавируса

В Финляндии выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон". Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального развития страны.

Новый омикрон-штамм обнаружен у жителя Хельсинки, побывавшего в Швеции. Симптомы заболевания у него выражены слабо. Не так давно заболевший был полностью вакцинирован от коронавируса.

Коронавирус также подтвержден у людей, которые путешествовали вместе с заболевшим. Какой штамм коронавируса у них, пока не известно.

Кстати

Финляндия отказалась от запуска поездов в Россию из-за "омикрона". Об этом сообщил МИД северной страны. Когда будут запущены поезда, финские дипломаты не смогли сказать. "Омикрон"-штамм изменил ситуацию", - сказали во внешнеполитическом ведомстве Суоми.