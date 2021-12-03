В Кремле рассказали о программе визита Путина в Индию

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с однодневным визитом, в ходе встреч российской делегации с руководством республики планируется подписание важных двусторонних документов. О программе поездки рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, это будет рабочий визит "без излишних протокольных нагромождений". Сразу по прилете в Нью-Дели российский лидер отправится на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Их предыдущая очная встреча прошла в ноябре 2019 года "на полях" саммита БРИКС в Бразилии. В течение этих двух лет Путин и Моди, по словам Ушакова, поддерживали непрерывные рабочие контакты.

На переговорах в Нью-Дели они обсудят развитие привилегированного стратегического партнерства двух стран. Прежде всего - увеличение взаимных торговых потоков. После прошлогоднего спада на 17,6%, вызванного пандемией, российско-индийский товарооборот полностью восстановился: за январь-сентябрь этого года он увеличился на 38,1%, достигнув 8,8 млрд долларов.

Сколько продлятся переговоры Путина и Моди, зависит от их желания, сообщил Юрий Ушаков, конкретных лимитов не планируется. Самые щекотливые вопросы лидеры смогут обсудить в ходе неформального обеда один на один.

Вместе с Владимиром Путиным в Индию отправятся министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Юрий Борисов, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин (компания активно сотрудничает с индийскими партнерами).

Сергей Шойгу, еще до прибытия главы государства, примет участие в заседании межправкомиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. В первой половине дня 6 декабря он и Сергей Лавров проведут встречу со своими индийскими визави в формате "два плюс два". "Мы его практикуем со многими ведущими государствами, первые переговоры в таком формате состоятся сейчас и в Нью-Дели", - пояснил Ушаков.

Вице-премьер Юрий Борисов примет участие в заседании межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В ходе визита Владимира Путина в Индию предполагается подписание ряда двусторонних документов, в том числе в сфере торговли, инвестиций, космоса, культуры. По словам Юрия Ушакова, всего к визиту готовится "порядка десяти" документов. "Подготовка ведется, нас есть уверенность, что пакет соглашений в контексте визита будет оформлен", - заключил он. Кремль опубликует список соглашений сразу после их подписания.