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03.12.2021 11:45
Рубрика: Экономика

В Минтруде пояснили, что изменится в выплатах по больничному

Текст: Елена Манукиян
Со следующего года электронный больничный станет обязательным. Это значит, что выбирать между бумажным и электронным листом нетрудоспособности пациенту больше не придется.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

При этом выплаты по больничному будут приходить проактивно без обращения за ними. Уже сегодня их напрямую начисляет Фонд социального страхования без отрыва средств работодателя. Но пока работнику нужно уведомлять своего руководителя о том, что он заболел, с какого числа у него открыт и закрыт лист нетрудоспособности. В следующем году человеку не придется доказывать, что он остался дома по уважительной причине, если к нему приходил врач. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который в свою очередь проинформирует работодателя.

Фото: iStock
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Дело в том, что с 1 января 2022 года все работодатели должны быть подключены к системе электронного документооборота Фонда социального страхования, пояснили в Минтруде. Через нее фонд и уведомит работодателя об открытии, продлении или закрытии электронного листка нетрудоспособности заболевшему работнику, при необходимости - запросит недостающие данные для назначения пособия: например, сумму заработка человека, стаж. Сведения могут также уточняться в Пенсионном фонде, Федеральной налоговой службе и других государственных органах с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В Минтруде обратили внимание, что выплаты по бумажным больничным, выданным в конце декабря 2021 года, будут начисляться в 2022 году по старым правилам. Работодателям нужно будет самим проинформировать Фонд социального страхования о закрытии листка нетрудоспособности у работника.

Между тем, как рассказали "Российской газете" в самом фонде, в период пандемии россияне стали чаще брать больничный. "В 2020 и 2021 годах выдано значительно больше листков нетрудоспособности, особенный прирост выявлен по листкам нетрудоспособности, выданным в связи с карантином", - уточнили в ведомстве.

Ранее возросшую нагрузку на ФСС в связи с пандемией отметил премьер-министр Михаил Мишустин. В связи с этим правительство направило свыше 53,5 млрд рублей Фонду соцстрахования на оплату больничных.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного

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