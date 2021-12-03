В Минздраве пояснили, зачем нужны цифровые реестры о рождении и смерти

В марте 2022 года медицинские свидетельства о рождении и смерти станут электронными по всей стране. Это значит, что формирование электронного документа будет обязательным, а не по желанию граждан. Вместе с этим появится единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти, который будет вести Минздрав. То есть, изначально все сведения будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация поступит в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, федеральные реестры по рождению и смерти изменят качество статистической информации. Кроме того, анализ этих данных поможет выявлять причины, которые повлияли на рождаемость или смертность в стране, сказал он, выступая на "Телемедфоруме-2021".

Между тем, в шести пилотных регионах электронные медицинские свидетельства о рождении уже выдают. С 15 ноября оформить такой документ могут жители Белгородской, Московской, Ленинградской и Тульской областей, республики Башкортостан и Ханты-Мансийском автономном округе. Женщина получает свидетельство на новорожденного ребенка прямо в роддоме: документ приходит к ней в личный кабинет на портале госуслуг и автоматически попадает в информационную систему органов ЗАГС. Благодаря этому, проактивно, то есть - без обращений и заявлений, в ЗАГСе на ребенка формируется обычное свидетельство о рождении.

Также с 1 сентября родственники умершего по желанию могут получить в электронном виде медицинское свидетельство о смерти, которое автоматически поступает в органы ЗАГС, где регистрируется факт смерти. Гражданам документ доступен на портале госуслуг, где теперь есть раздел "Утрата близкого человека".