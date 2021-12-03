В Минздраве пояснили, зачем пациенту цифровой профиль

Цифровой медицинский профиль позволит врачам и пациентам лучше понимать друг друга, а также снять нагрузку с медицинских работников. Благодаря ему, можно будет исключить дублирование медицинских назначений и услуг. Об этом заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, выступая на "Телемедфоруме-2021". "Если человек прошел обследование и сдал анализы в одной медицинской организации, ему совсем не обязательно делать это еще раз при обращении в другую", - пояснил он.

По его словам, формирование цифрового медицинского профиля, прежде всего, заключается в том, что человек может хранить свои медицинские документы - результаты обследований, медкарту, назначения врачей, медицинский полис - в электронном виде в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) и через личный кабинет на портале госуслуг самостоятельно предоставлять доступ к ним любому врачу в любой клинике - частной или государственной. То есть, пациент перестает зависеть от привязки к конкретному медицинскому учреждению и региону, а потому может получить необходимую именно ему медицинскую помощь в любой медицинской клинике страны.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что цифровой медицинский профиль пациента нужен для формирования новой системы общественного здоровья, в которой человеку не просто предлагается заботиться о себе, но и государство, со своей стороны будет подталкивать его к этому. Он подчеркнул, что по каждому человеку должен быть сформирован список основных проблем, которые могут принести ему неприятности со здоровьем или вызвать тяжелое заболевание, госпитализацию или, что еще хуже, летальный исход. Кроме того, в марте следующего года появится единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти, который будет вести минздрав. То есть, изначально все сведения будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда поступать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства. По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, федеральные реестры по рождению и смерти изменят качество статистической информации. Кроме того, анализ этих данных поможет выявлять причины, которые повлияли на рождаемость или смертность в стране.