В Москве обсудили развитие здравоохранения в России

1 декабря состоялся цикл экспертных дискуссий "Здравоохранение в России-2021". Деловая программа мероприятия охватила широкий круг вопросов развития здравоохранения в России, в том числе переход к модели ценностно-ориентированного здравоохранения. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья.

Участники дискуссий обсудили вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается система здравоохранения России, какие основные направления системы медицинской помощи требуют первоочередной модернизации, как выстроить пациенториентированное здравоохранение и превратить пациента в надежного партнера государства в борьбе за собственное здоровье.

По словам председателя комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Хубезова, в условиях пандемии коронавируса следует ускорить переход системы здравоохранения на личностно-ориентированную модель: "Ценностно-ориентированная модель здравоохранения предполагает развитие персонализированного здравоохранения, переход к превентивной медицине. Создание генетического паспорта пациента позволит еще на доклинической стадии выявлять угрозу развития заболевания, и либо предотвратить, либо значительно снизить риск его развития. Медицинские учреждения будущего должны ставить на первое место контроль конечного результата, эффективность работы с точки зрения заботы о пациентах".

Особое внимание было уделено борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, восстановлению здоровья пациентов после COVID-19, а также национальной лекарственной безопасности. По итогам экспертных дискуссий был разработан ряд конкретных предложений, направленных на решение актуальных вопросов в области развития здравоохранения в России. Участники поддержали разработку федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, а также анонсировали создание цифровой платформы для объединения лучших практик по медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Платформа создается как экспертно-аналитический и информационный ресурс, и станет интерактивной дискуссионной площадкой обмена опытом медицинской реабилитации пациентов.

Итоги дискуссий лягут в основу программы Форума "Здоровое общество" в рамках предстоящего Российского инвестиционного форума, который состоится 17-19 февраля в Сочи.