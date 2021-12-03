В пандемию возросла роль Нацкалендаря профилактических прививок

О том, какие планы по его совершенствованию рассматриваются, "РГ" рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний, ведущий научный сотрудник Детского научно-клинического центра инфекционных заболеваний ФМБА России, д. м. н., профессор Сусанна Харит.
Сусанна Михайловна, как повлияла на выполнение национального календаря профилактической вакцинации пандемия?
Сусанна Харит: Сегодня это основной фактор, осложняющий своевременное проведение прививок, так как родители могут бояться посещения поликлиники либо сами болеют и могут иметь длительное нарушение здоровья. В семьях сместился акцент с вакцинации детей на вакцинацию взрослых.
На какие из управляемых инфекций необходимо сегодня обратить особое внимание? Риск каких инфекций может возрасти в будущем?
Сусанна Харит: В прошлом году благодаря повышению внимания к санитарно-гигиеническим мероприятиям (ношение масок, мытье рук, ограничение посещения людных мест) заболеваемость инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем, существенно снизилась. А это большая часть детских вакциноуправляемых инфекций - в том числе коклюш, корь, пневмококковая инфекция и ряд других. Значительная часть детей не встречалась со многими респираторными вирусами и бактериями. Вливаясь в детский коллектив, особенно впервые, и будучи непривитыми, они рискуют заболеть. Мы можем увидеть рост числа воздушно-капельных инфекций, в том числе вакциноуправляемых, но не включенных в национальный календарь прививок: менингококковой инфекции, ветряной оспы, гемофильной типа b (вакцинация для групп риска).
Как "первый звонок" этого в мире нетипично рано отмечен подъем заболеваемости детей респираторно-синтициальным вирусом (РСВ), который вызывает серьезное поражение легких у малышей и людей старшего возраста (бабушек и дедушек). А этот вирус "дружит" с пневмококком, следовательно, можно ожидать роста и этой инфекции, если дети и взрослые с факторами риска не будут привиты. За РСВ обычно всегда следует грипп, и это тоже нужно учесть сегодня при решении вопроса о вакцинации детей. В прошлом году в большинстве стран мира отмечалось существенное снижение охвата детей вакцинацией. Один из результатов этого - рост в 2 раза числа паралитических заболеваний, связанных с вакцинородственными вирусами полиомиелита, которые поражают непривитых и легко распространяются. Поэтому большое внимание должно быть уделено иммунизации детей против полиомиелита.
Сегодня обсуждается расширение национального календаря прививок по эпидпоказаниям. О каких заболеваниях и каких вакцинах идет речь?
Сусанна Харит: В сентябре 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. В ней содержится план расширения нацкалендаря прививок - включения в него вакцинации против гемофильной инфекции для всех детей, менингококковой и ротавирусной инфекции, против вируса папилломы человека, ветряной оспы, гепатита А, ревакцинаций против коклюша школьников и людей старшего возраста, беременных, а также переход на четырехвалентные вакцины против гриппа для всех. На основе производства отечественных вакцин или локализации зарубежных предложено шире использовать такой инструмент, как региональные и ведомственные календари и программы.
Самооборона без оружия
Это позволит раньше начать защищать детей. Кроме того, родители могут привить детей за свой счет против тех инфекций, которые временно не входят в НКПП.
Необходимо ли расширение второй части национального календаря прививок - по эпидпоказаниям? Какие задачи оно позволит решить?
Сусанна Харит: Конечно, необходимо. Инфекции, о которых идет речь, характеризуются высоким риском тяжелого течения, инвалидизации, смертности. Например, при менингококковой инфекции есть молниеносная форма, и смерть может наступить в течение суток, летальность достигает 20-30 процентов, а реабилитация требуется 70 процентам переболевших. Одним из тяжелых осложнений при ней является ампутация пальцев, а иногда и высокая ампутация. Казалось бы, легкая инфекция - ветряная оспа, но она вызывает энцефалиты, при заболевании женщин в первом триместре беременности приводит к врожденным порокам, а заболевание ребенка в первые дни после рождения или в родах - к смерти в 30-50 процентах случаев. И так можно рассказать о каждой инфекции, которую мы можем предупредить вакцинацией.
Основная проблема сегодня - это сомнения в необходимости и эффективности вакцинации. Предложила бы родителям почитать описание инфекций в художественной литературе, которая очень ярко позволяет представить и болезнь, и те страдания, которые с ней связаны. Хотелось бы, чтобы родители, которые пережили болезнь своих детей, не боялись быть пропагандистами вакцинопрофилактики. В Англии вакцинация против менингококка В была внедрена в календарь прививок благодаря родителям девочки, у которой после болезни ампутировали руку и ноги. Только совместными усилиями - государства, производителей, родителей и медиков - можно успешно защитить наших детей от инфекций.
Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании "Нанолек":
- Пандемия это ярко показала: российские производители вакцин могут и инновации внедрять оперативно, и, если надо, обеспечить серьезные объемы производства в рекордно быстрые сроки. Но есть болевая точка в системе плановой вакцинации населения, она находится в поле долгосрочных договоренностей производителей и государства. Мало какие семьи могут себе позволить платную вакцинацию детей, поэтому коммерческого рынка вакцин в России нет и в ближайшее время не ожидается. Для фармбизнеса это значит, что вывод на рынок любой новой вакцины будет успешным только при условии, что она войдет в национальный календарь прививок и граждане смогут получать ее бесплатно.
Чтобы запустить производство одной вакцины с нуля, нужно от пяти до семи лет и несколько миллиардов рублей. Поэтому важно, чтобы процесс включения новых вакцин в НКПП шел заблаговременно. А сейчас он идет с большим опозданием. Поэтому российские фармкомпании должны начинать проект по каждой новой вакцине, не имея гарантий возврата инвестиций. Это замкнутый круг, о котором мы говорим на каждом отраслевом форуме, и он пока не разорван.
Совместные проекты с ведущими международными производителями и разработчиками лекарств полезны, они помогают не изобретать велосипед, это наши трамплины в будущее. Наша компания многому научилась, сотрудничая с глобальными партнерами, это похоже на бизнес-акселератор, где мы прокачиваем свои компетенции. Благодаря такой "акселерации" мы, например, смогли запустить проект вакцины от вируса папилломы человека собственной разработки в течение всего двух лет. И в 2022 году планируем выйти с ней на рынок, а еще через несколько лет пойдем с ней на экспорт.
Антон Тихонов, директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании "Петровакс":
- Российская иммунобиологическая отрасль за год пандемии коронавируса нового типа значительно увеличила объем исследований. Объединение ресурсов российских компаний позволило произвести достаточное количество вакцин от COVID-19.
Разработка и производство вакцин - процесс наукоемкий и требующий серьезных инвестиций в R&D, технологии, оборудование, человеческий капитал. Наша компания рассматривает несколько проектов по разработке вакцин. Сотрудничество с мировыми лидерами фарминдустрии является одним из драйверов развития отечественной фармацевтической промышленности.
Реализация совместных проектов по локализации производства инновационных лекарственных средств в России делает доступными многие востребованные препараты для пациентов, позволяет развивать российское фармпроизводство и технологии, обучать персонал, внедрять международные стандарты качества.
"Петровакс" давно и успешно работает с передовыми международными фармпроизводителями в сфере локализации высокотехнологичных продуктов. Мы придаем большое значение сохранению и развитию нашего иммунобиологического потенциала и рассматриваем производство вакцин как социально значимую миссию компании, которая позволяет снижать заболеваемость и смертность населения от инфекционных болезней, нагрузку на здравоохранение и экономику страны в целом.