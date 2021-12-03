В пандемию возросла роль Нацкалендаря профилактических прививок

Общеизвестно, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. В защите от массовых эпидемий важнейшую роль играет профилактическая вакцинация, и в первую очередь - национальный календарь профилактических прививок.

О том, какие планы по его совершенствованию рассматриваются, "РГ" рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний, ведущий научный сотрудник Детского научно-клинического центра инфекционных заболеваний ФМБА России, д. м. н., профессор Сусанна Харит.

Сусанна Михайловна, как повлияла на выполнение национального календаря профилактической вакцинации пандемия?

Сусанна Харит: Сегодня это основной фактор, осложняющий своевременное проведение прививок, так как родители могут бояться посещения поликлиники либо сами болеют и могут иметь длительное нарушение здоровья. В семьях сместился акцент с вакцинации детей на вакцинацию взрослых.

На какие из управляемых инфекций необходимо сегодня обратить особое внимание? Риск каких инфекций может возрасти в будущем?

Сусанна Харит: В прошлом году благодаря повышению внимания к санитарно-гигиеническим мероприятиям (ношение масок, мытье рук, ограничение посещения людных мест) заболеваемость инфекциями, передаваемыми воздушно-капельным путем, существенно снизилась. А это большая часть детских вакциноуправляемых инфекций - в том числе коклюш, корь, пневмококковая инфекция и ряд других. Значительная часть детей не встречалась со многими респираторными вирусами и бактериями. Вливаясь в детский коллектив, особенно впервые, и будучи непривитыми, они рискуют заболеть. Мы можем увидеть рост числа воздушно-капельных инфекций, в том числе вакциноуправляемых, но не включенных в национальный календарь прививок: менингококковой инфекции, ветряной оспы, гемофильной типа b (вакцинация для групп риска).

Как "первый звонок" этого в мире нетипично рано отмечен подъем заболеваемости детей респираторно-синтициальным вирусом (РСВ), который вызывает серьезное поражение легких у малышей и людей старшего возраста (бабушек и дедушек). А этот вирус "дружит" с пневмококком, следовательно, можно ожидать роста и этой инфекции, если дети и взрослые с факторами риска не будут привиты. За РСВ обычно всегда следует грипп, и это тоже нужно учесть сегодня при решении вопроса о вакцинации детей. В прошлом году в большинстве стран мира отмечалось существенное снижение охвата детей вакцинацией. Один из результатов этого - рост в 2 раза числа паралитических заболеваний, связанных с вакцинородственными вирусами полиомиелита, которые поражают непривитых и легко распространяются. Поэтому большое внимание должно быть уделено иммунизации детей против полиомиелита.

Важной частью Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года является расширение Национального календаря прививок

Сегодня обсуждается расширение национального календаря прививок по эпидпоказаниям. О каких заболеваниях и каких вакцинах идет речь?

Сусанна Харит: В сентябре 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. В ней содержится план расширения нацкалендаря прививок - включения в него вакцинации против гемофильной инфекции для всех детей, менингококковой и ротавирусной инфекции, против вируса папилломы человека, ветряной оспы, гепатита А, ревакцинаций против коклюша школьников и людей старшего возраста, беременных, а также переход на четырехвалентные вакцины против гриппа для всех. На основе производства отечественных вакцин или локализации зарубежных предложено шире использовать такой инструмент, как региональные и ведомственные календари и программы.

Самооборона без оружия

Это позволит раньше начать защищать детей. Кроме того, родители могут привить детей за свой счет против тех инфекций, которые временно не входят в НКПП.

Необходимо ли расширение второй части национального календаря прививок - по эпидпоказаниям? Какие задачи оно позволит решить?

Сусанна Харит: Конечно, необходимо. Инфекции, о которых идет речь, характеризуются высоким риском тяжелого течения, инвалидизации, смертности. Например, при менингококковой инфекции есть молниеносная форма, и смерть может наступить в течение суток, летальность достигает 20-30 процентов, а реабилитация требуется 70 процентам переболевших. Одним из тяжелых осложнений при ней является ампутация пальцев, а иногда и высокая ампутация. Казалось бы, легкая инфекция - ветряная оспа, но она вызывает энцефалиты, при заболевании женщин в первом триместре беременности приводит к врожденным порокам, а заболевание ребенка в первые дни после рождения или в родах - к смерти в 30-50 процентах случаев. И так можно рассказать о каждой инфекции, которую мы можем предупредить вакцинацией.

Основная проблема сегодня - это сомнения в необходимости и эффективности вакцинации. Предложила бы родителям почитать описание инфекций в художественной литературе, которая очень ярко позволяет представить и болезнь, и те страдания, которые с ней связаны. Хотелось бы, чтобы родители, которые пережили болезнь своих детей, не боялись быть пропагандистами вакцинопрофилактики. В Англии вакцинация против менингококка В была внедрена в календарь прививок благодаря родителям девочки, у которой после болезни ампутировали руку и ноги. Только совместными усилиями - государства, производителей, родителей и медиков - можно успешно защитить наших детей от инфекций.

Владимир Христенко, президент биофармацевтической компании "Нанолек":

- Пандемия это ярко показала: российские производители вакцин могут и инновации внедрять оперативно, и, если надо, обеспечить серьезные объемы производства в рекордно быстрые сроки. Но есть болевая точка в системе плановой вакцинации населения, она находится в поле долгосрочных договоренностей производителей и государства. Мало какие семьи могут себе позволить платную вакцинацию детей, поэтому коммерческого рынка вакцин в России нет и в ближайшее время не ожидается. Для фармбизнеса это значит, что вывод на рынок любой новой вакцины будет успешным только при условии, что она войдет в национальный календарь прививок и граждане смогут получать ее бесплатно.

Чтобы запустить производство одной вакцины с нуля, нужно от пяти до семи лет и несколько миллиардов рублей. Поэтому важно, чтобы процесс включения новых вакцин в НКПП шел заблаговременно. А сейчас он идет с большим опозданием. Поэтому российские фармкомпании должны начинать проект по каждой новой вакцине, не имея гарантий возврата инвестиций. Это замкнутый круг, о котором мы говорим на каждом отраслевом форуме, и он пока не разорван.

Совместные проекты с ведущими международными производителями и разработчиками лекарств полезны, они помогают не изобретать велосипед, это наши трамплины в будущее. Наша компания многому научилась, сотрудничая с глобальными партнерами, это похоже на бизнес-акселератор, где мы прокачиваем свои компетенции. Благодаря такой "акселерации" мы, например, смогли запустить проект вакцины от вируса папилломы человека собственной разработки в течение всего двух лет. И в 2022 году планируем выйти с ней на рынок, а еще через несколько лет пойдем с ней на экспорт.

Антон Тихонов, директор по медицинской стратегии, исследованиям и регистрации компании "Петровакс":

- Российская иммунобиологическая отрасль за год пандемии коронавируса нового типа значительно увеличила объем исследований. Объединение ресурсов российских компаний позволило произвести достаточное количество вакцин от COVID-19.

Разработка и производство вакцин - процесс наукоемкий и требующий серьезных инвестиций в R&D, технологии, оборудование, человеческий капитал. Наша компания рассматривает несколько проектов по разработке вакцин. Сотрудничество с мировыми лидерами фарминдустрии является одним из драйверов развития отечественной фармацевтической промышленности.

Реализация совместных проектов по локализации производства инновационных лекарственных средств в России делает доступными многие востребованные препараты для пациентов, позволяет развивать российское фармпроизводство и технологии, обучать персонал, внедрять международные стандарты качества.

"Петровакс" давно и успешно работает с передовыми международными фармпроизводителями в сфере локализации высокотехнологичных продуктов. Мы придаем большое значение сохранению и развитию нашего иммунобиологического потенциала и рассматриваем производство вакцин как социально значимую миссию компании, которая позволяет снижать заболеваемость и смертность населения от инфекционных болезней, нагрузку на здравоохранение и экономику страны в целом.