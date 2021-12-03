В ПФР напомнили о трех видах пенсии по инвалидности

В России существует три вида пенсий по инвалидности. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Так, россияне, признанные инвалидами, могут рассчитывать на следующие выплаты:

- государственная пенсия по инвалидности. Право на ее назначение имеют военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя", а также космонавты. В этом случае факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату государственной пенсии по инвалидности не влияет, отмечают в ПФР.

- социальная пенсия по инвалидности. Ее получают инвалиды 1, 2 и 3 группы (в том числе инвалиды с детства), а также дети-инвалиды.

- страховая пенсия по инвалидности. Для ее назначения человек должен иметь хотя бы один день страхового стажа.

На выплаты также могут рассчитывать неработающие трудоспособные граждане, которые осуществляют уход за инвалидами. Так, компенсационная выплата устанавливается людям, которых ухаживают за инвалидами 1 группы (кроме инвалидов с детства); престарелыми гражданами, нуждающимся в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения; за гражданами, достигшими 80 лет.

В свою очередь ежемесячная выплата положена за уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер компенсационной выплаты сейчас составляет 1 200 рублей, ежемесячной - 10 000 рублей (родителю или опекуну инвалида) или 1200 рублей (в остальных случаях).

О других мерах поддержки, которыми могут воспользоваться люди с инвалидностью, можно узнать на сайте ПФР.