В России могут начаться поиски останков семи генералов Наполеона

В России могут начать поиски останков семи генералов армии Наполеона. Об этом заявил глава Фонда развития российско-французских стратегических инициатив Пьер Малиновский.

"Там (в России - прим. "РГ") погиб не один, а 13 генералов. Я пытаюсь найти местонахождение примерно семи из них", - рассказал он газете Le Figaro.

По словам Малиновского, в следующем году он надеется отправить во Францию останки генералов Огюста де Коленкура и Луи-Пьера Монбрена. Накануне в Париже прошла церемония перезахоронения останков генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена. Он погиб в 1812 году в Смоленске.