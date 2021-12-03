В России подорожали мандарины

Цена на мандарины в России по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 20 рублей за килограмм, рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Он напомнил, что мандарины доступны круглый год, но "высокий сезон" приходится на ноябрь и декабрь - спрос на эти фрукты становится максимальным, и они традиционно растут в цене. Сейчас средняя цена килограмма в опте составляет 110 рублей, год назад килограмм мандаринов стоил 90 рублей. Как считает Востриков, на ценах сказалось сокращение поставок из Турции и удорожание логистики.

По данным компании "Эвотор", изучившей продажи несетевой розницы в ноябре текущего и прошлого годов, средняя цена мандаринов для покупателей сейчас составляет 164 рубля за килограмм, а за год они подорожали на 25%. При этом цены сильно отличаются в зависимости от "гражданства" мандаринов. Самые дорогие - из Перу, в среднем по 269 рублей за килограмм, а дешевле всего стоят грузинские мандарины - по 103 рубля.

Что касается регионов, то, как рассказали РИА Новости в "Эвоторе", дороже всего мандарины обходятся жителям Камчатки - за килограмм приходится заплатить 334 рубля. Самые дешевые мандарины продаются на Кубани - в среднем 106 рублей за килограмм. В Москве средняя цена составляет 217 рублей.