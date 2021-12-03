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03.12.2021 16:15
Рубрика: Общество

В России создадут Экологический кодекс

Текст: Алексей Дуэль

Упорядочить все законодательство в области охраны окружающей среды в Экологическом кодекса предлагает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщила в ходе международного форума "Арктика: настоящее и будущее" заместитель председателя комиссии Совета Федерации по аграрно-продовольственной политики и природопользованию Елена Зленко.

Фото: Александр Корольков
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"Без стройного документа трудно выполнять требования экологических законов, - сказала сенатор. - Мы хотим, чтобы в ближайшие три года появился Экологический кодекс России". Она также добавила, что экология как часть ESG - не бумага и не цифры, а изменение сознания и поведения людей и компаний.

Выступая на форуме, Светлана Радионова обратила внимание, что ESG-трансформация в России не имеет цели. Она назвала половину отчетов по ESG фейковыми и задалась вопросом: а зачем нам это надо?

"Если мы туда идем, чтобы получить дешевые кредиты, давайте об этом честно скажем, - предложила глава Росприроднадзора. - Мы сейчас плодим целый бизнес по созданию отчетов по ESG. Если мы хотим отчеты, давайте определим компании, которые их могут выпускать, нарисуем эти документы и закончим всем трепать нервы по этому поводу".

Покрасить забор в зеленый цвет - это не экология, добавила Радионова. По ее словам, должны работать созданные очистительные установки, должны использоваться материалы, которые легко утилизируются, особенно если они уже созданы. И не только после визита в тот или иной регион высокопоставленного чиновника.

"Нам надо четко понимать, где экология, а где гринвошинг", - заключила руководитель Росприроднадзора.

Общество Экология Правительство Минприроды Росприроднадзор

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