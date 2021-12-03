В России увеличат производство медицинского кислорода

Новости

Китайские СМИ: За показной щедростью США скрываются тайные мотивы 00:19
Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз 02.12.2021
Рогозин предупредил о переносе пуска "Союза" с космодрома Куру 02.12.2021
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка обезвредила вооруженного мужчину у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском 02.12.2021
Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии 02.12.2021
"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов 02.12.2021
Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада 02.12.2021
Около 390 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 02.12.2021
Движение поездов после ЧП с пешеходом на Рижском направлении входит в график 02.12.2021
Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию 02.12.2021
Митрополит Иларион рассказал, когда в России появится полная аудиобиблия 02.12.2021
Тульская деревня признана одной из лучших в мире 02.12.2021
В Минтруде напомнили, кто имеет право на пособие на детей от 8 до 17 лет 02.12.2021
Минск предостерег от наращивания на границе ЕС потенциала НАТО 02.12.2021
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 02.12.2021
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 02.12.2021
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 02.12.2021
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 02.12.2021
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 02.12.2021
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 02.12.2021
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 02.12.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 02.12.2021
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 02.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 00:18
Рубрика: Общество

В России увеличат производство медицинского кислорода

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
На закупку новых станций по производству медицинского кислорода потребуется в общей сложности около 6 млрд рублей, рассказали "РГ" в минпромторге. Деньги выделены регионам. Ожидается, что 177 дополнительных воздухоразделительных установок в ближайшее время поступят в 51 регион, где наиболее сложная ситуация с кислородом в больницах. Оборудование обойдется бюджету в 5,5 млрд рублей, за счет него совокупный объем внутреннего производства кислорода увеличится на 350 тонн в сутки, подчеркнули в министерстве.

Еще почти полмиллиарда правительство выделило на замену старых кислородных станций. Вместо них предприятия, которые производят кислород, смогут приобрести криогенные установки нового поколения, которые мощнее и могут производить кислорода на 10% больше. Деньги будут предоставляться в качестве софинансирования, компенсировать за счет федерального бюджета можно до 20% стоимости оборудования.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
"Омикрон"-штамм в три раза повышает риск повторного заражения коронавирусом

В минздраве уточнили, что потребление кислорода медорганизациями остается высоким. Сегодня больницам его необходимо около 1,6 млрд литров (примерно 2 тысячи тонн) в сутки. Общее число госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, составляет более 116 тысяч человек. При этом еще летом 2020 года потребность в кислороде была гораздо меньшей и российских мощностей хватало на обеспечение суточной потребности в нем. В 2021 году она возросла в десятки раз. Течение нового вируса быстрее и агрессивнее, врачи стали чаще подключать больных к высокопоточному кислороду (расход до 60 л/мин). Осенью, в период подъема заболеваемости коронавирусом, его потребление достигало почти трех тысяч тонн в сутки, следует из слов министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Лавров: РФ примет меры в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"