В России увеличат производство медицинского кислорода

На закупку новых станций по производству медицинского кислорода потребуется в общей сложности около 6 млрд рублей, рассказали "РГ" в минпромторге. Деньги выделены регионам. Ожидается, что 177 дополнительных воздухоразделительных установок в ближайшее время поступят в 51 регион, где наиболее сложная ситуация с кислородом в больницах. Оборудование обойдется бюджету в 5,5 млрд рублей, за счет него совокупный объем внутреннего производства кислорода увеличится на 350 тонн в сутки, подчеркнули в министерстве.

Еще почти полмиллиарда правительство выделило на замену старых кислородных станций. Вместо них предприятия, которые производят кислород, смогут приобрести криогенные установки нового поколения, которые мощнее и могут производить кислорода на 10% больше. Деньги будут предоставляться в качестве софинансирования, компенсировать за счет федерального бюджета можно до 20% стоимости оборудования.

В минздраве уточнили, что потребление кислорода медорганизациями остается высоким. Сегодня больницам его необходимо около 1,6 млрд литров (примерно 2 тысячи тонн) в сутки. Общее число госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, составляет более 116 тысяч человек. При этом еще летом 2020 года потребность в кислороде была гораздо меньшей и российских мощностей хватало на обеспечение суточной потребности в нем. В 2021 году она возросла в десятки раз. Течение нового вируса быстрее и агрессивнее, врачи стали чаще подключать больных к высокопоточному кислороду (расход до 60 л/мин). Осенью, в период подъема заболеваемости коронавирусом, его потребление достигало почти трех тысяч тонн в сутки, следует из слов министра здравоохранения Михаила Мурашко.