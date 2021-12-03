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03.12.2021 07:59
Рубрика: Происшествия

В Самаре из колонии строгого режима сбежал преступник

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Из самарской исправительной колонии №6 в поселке Управленческий сбежал осужденный, сообщили в УФСИН по региону.

В Сочи поймали сбежавшего 22 года назад преступника

На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области. Идет розыск осужденного.

Сбежавший был осужден на пять лет и десять месяцев лишения свободы по ст.226, ч.1 УК.РФ "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В УФСИН уверяют, что "оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая".

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по признакам состава преступления предусмотренного по уголовной статье "Халатность".

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