В Самаре из колонии строгого режима сбежал преступник

Из самарской исправительной колонии №6 в поселке Управленческий сбежал осужденный, сообщили в УФСИН по региону.

На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области. Идет розыск осужденного.

Сбежавший был осужден на пять лет и десять месяцев лишения свободы по ст.226, ч.1 УК.РФ "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

В УФСИН уверяют, что "оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая".

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по признакам состава преступления предусмотренного по уголовной статье "Халатность".