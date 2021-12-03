В "Современнике" пройдет вечер, посвященный Валентину Гафту

13 декабря в "Современнике" будут вспоминать Валентина Гафта. Артист редкой индивидуальности, парадоксальный поэт. Он умел дружить, согревая своим теплом, умел быть непримиримым и категоричным. "Современнику" он служил с 1969 года.

Вечер памяти "Жил-был я" соберет на одной сцене близких друзей и коллег Гафта, тех, кому посчастливилось работать с ним. На Основной сцене "Современика" будут звучать любимая музыка Валентина Гафта, воспоминания о нём и, конечно, его стихи.

Ожидается, что на вечер придут: Лия Ахеджакова, Алена Бабенко, Марина Неелова, Елена Яковлева, Александр Калягин, Елена Камбурова, Игорь Крутой, Авангард Леонтьев, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Александр Розенбаум, Александр Филиппенко, Александр Ширвиндт, Михаил Швыдкой, а также молодые артисты театра. Режиссеры проекта - Марина Брусникина и Сергей Сотников.

Напомним, Валентина Гафта не стало 12 декабря 2020 года.