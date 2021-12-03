В столице Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19

Власти столицы ФРГ приняли решение запретить посетителям ночных клубов танцевать внутри заведений в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом заявил глава канцелярии правительства Берлина Кристиан Гэблер.

"Клубы и дискотеки могут продолжить работу, они как правило также предоставляют услуги гастрономии, но танцевать нельзя", - заявил Гэблер, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Отмечается, что привитые или переболевшие граждане могут принять участие в танцах на открытом воздухе. Запрет начнет действовать с 8 декабря.

Накануне власти ФРГ приняли решение ввести несколько ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19.