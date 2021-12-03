Вице-президент ГМК "Норильский Никель" Андрей Грачев: Арктика требует эксклюзивных подходов

В Санкт-Петербурге 2-4 декабря проходит XI международный форум "Арктика: настоящее и будущее". Среди многочисленных аспектов, обсуждаемых участниками, - наука и технологии, креативные индустрии, социальная политика и безопасность, инфраструктура, экология и экономика арктической зоны.

Каждая из этих больших тем предполагает доклады, дискуссии и другие формы работы по нескольким направлениям. Например, под эгидой одного из самых актуальных сегодня - экологии - рассматриваются генеральная уборка Арктики, мусорная реформа в арктических условиях, климатическая повестка, сохранение биологического разнообразия и эффективный менеджмент.

На пленарном заседании форума вице-президент ГМК "Норильский Никель" Андрей Грачев рассказал об особенностях Арктики как стратегического региона, о важности государственно-частного партнерства на этих суровых территориях, а также напомнил о том, что уже около века назад русский ученый сформулировал принципы, которые сейчас преподносятся в качестве основ устойчивого развития.

Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель":

- Сейчас уже ни для кого не секрет, что Арктика - это стратегический регион Российской Федерации, форпост национальной безопасности. Арктическая зона с ее природными ресурсами обеспечивает значительную долю дохода государства.

Наверное, нет ни одного региона России, где минимальное количество жителей вносило бы такой вклад в ВВП. Здесь проживают не более 1,7 процента всего населения, которые формируют 10 процентов внутреннего валового продукта РФ.

"Норникель", как крупнейшая промышленная компания в российской Арктике, обеспечивает 5,7 процента ВВП арктических регионов. За Полярным кругом у нас живут и работают более 60 тысяч сотрудников компании.

Решение масштабных задач в этом непростом регионе невозможно представить без сотрудничества государства и крупного бизнеса - это улица с двусторонним движением. Мы говорим не только о государстве, но и о людях, которые живут на севере. Что же такое Арктика для человека?

Стратегия и утвержденный план развития Арктики предполагают комплексное движение по всем направлениям. Прежде всего (и об этом говорит руководство страны), по ключевым социально-экономическим показателям северные территории не должны быть ниже уровня среднероссийских.

Эта цель достижима только совместными усилиями, потому что мы понимаем: в условиях Арктики очень сложно обеспечить и информационный доступ, и услуги, которые "на материке" являются доступными. Причем мы должны предоставить все услуги так, чтобы они соответствовали "материковым" и по качеству, и по разнообразию, и (очень неплохо было бы) по цене.

У компании богатый опыт взаимодействия в этом плане с органами власти. Мы реализовали совместно с государством достаточно серьезные проекты. Например, переселение - общий объем финансирования превысил 13,5 млрд рублей. Вместе с государством реконструировали взлетно-посадочную полосу в Норильске - стоимость проекта 14 миллиардов. Хотел бы обратить внимание: в условиях Арктики, где фактически одним из немногих путей доступа к Норильску является воздушное сообщение, мы ни на один день не останавливали работу аэропорта.

Еще одна важная тема: мы понимали, что цифровое неравенство в Арктике - одно из ключевых направлений, по которым мы должны работать. Мы проложили многие сотни километров оптоволокна по тундре от Нового Уренгоя в Норильск, затратив на это 2,5 млрд рублей.

Но я говорю об одиночных проектах, а могут ли они изменить ситуацию в зоне Арктики? Наверное, нет. Здесь нужен комплексный подход.

Компания "Норникель" в партнерстве с Минвостокразвития, с правительством Красноярского края и администрацией Норильска подписала новый пакет четырехсторонних соглашений, куда вошли мероприятия комплексного плана развития этого заполярного города. Общая стоимость этих мероприятий - 120 млрд рублей. Из них "Норникель" вложит около 82 млрд. Сейчас проект комплексного плана внесен на рассмотрение Правительства РФ, ждем утверждения.

Как только это произойдет, приступим к строительству детских садов, школ, технических сооружений, к реконструкции социальных объектов. Реализация мероприятий плана станет ярким примером государственно-частного партнерства. Можно сказать, для Норильска настанет эпоха возрождения.

Сейчас многие говорят об устойчивом развитии, о принципах ESG (Environment - окружающая среда, Social - социальный эффект, Corporate Governance - корпоративное управление, - Ред.), то есть экологии, социальной политике и управления. Но разве мы только сейчас к этому подошли? Мы давно занимались экологией, социальной сферой и корпоративным управлением. Я помню, что наши программы признавались одними из лучших в России.

И вот интересный факт: еще сто лет назад ученый Владимир Иванович Вернадский сформулировал основные признаки нового общества. Это, в частности, переход от биосферы к ноосфере. Знал ли он, что его принципы лягут в основу ESG? Разумное преобразование природы или рациональное природопользование вкупе с сильной социальной составляющей при эффективном управлении - это как раз и есть триединство принципов ESG. Кто бы мог подумать, что постулаты разумного использования природы великого российского мыслителя и естествоиспытателя будут актуальны и сейчас.

Принципы ESG стали нашей корпоративной культурой и этикой, бизнес ведется абсолютно прозрачно, понятно для партнеров и инвесторов. В "Норильском никеле" принята стратегия развития, которая предусматривает не только достижение промышленных и финансовых показателей, но и экологическую модернизацию, лидерство в производстве так называемых "зеленых" металлов.

Мы пересмотрели параметры инвестиционной программы на 2021-2030 годы, ее финансирование увеличено до 35 млрд долларов. Из них шесть миллиардов - затраты на экологическую программу. К данным проектам относится и "Серная программа". Ее итогом станет снижение выбросов диоксида серы к уровню 2015 года в 2023 году не менее, чем на 45 процентов, а в 2025-ом - на 90 процентов.

"Чистая Арктика" - это проект, в рамках которого нам уже удалось очистить 30 километров прибрежной зоны на Таймыре. Скажу также о проекте, который станет, как нам хотелось бы, непосредственной частью "Чистой Арктики". Это "Чистый Норильск". Начали мы его в 2020 году, и уже есть существенные успехи. Мы планируем выделить за десять лет на очистку не только промышленных, но и всех городских территорий порядка 40 млрд рублей.

В аббревиатуре ESG нет слова "наука", но мы понимаем, что невозможно говорить об устойчивом развитии без научных изысканий. Мы завершили вторую часть Большой норильской экспедиции, и сейчас можно говорить о том, что экспедиция Полярного фонда, которая в народе уже получила название "экспедиция Чилингарова", закончена. Завтра будут доложены результаты работы, к которой привлекались 72 ученых из 10 научных институтов.

"Норникель" не является резидентом Арктической зоны, тем не менее стандарты ответственности резидента, утвержденные приказом Минвостокразвития № 181, стали для нас руководящим моментом. И во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами севера (КМНС) компания придерживается принципа, указанного стандартами.

В структуре Заполярного филиала мы создали отдел, который работает с представителями КМНС. По их просьбе сформирован Координационный совет общин при Заполярном филиале "Норникеля". Таким образом мы создаем новую практику в российской Арктике и задаем стандарты отношений с местными сообществами. Мы составили план реализации мероприятий во взаимоотношениях с КМНС. В него входит 40 пунктов, начиная от строительства жилья и домов культуры и заканчивая гуманитарными акциями. Он рассчитан на пять лет и предусматривает финансирование в размере двух миллиардов рублей.

Хочу сказать, что деньги - не всегда главное. Когда Ассоциация КМНС обратила наше внимание на то, что у энцев (а это одна из пяти этнических групп, населяющих Таймыр, их 278 человек) утрачена письменность, мы поддержали проект по ее восстановлению. Об этом проекте было рассказано на высокой трибуне Организации Объединенных Наций. Сейчас мы такие же программы проводим с народностью саами на Кольском полуострове.

Есть еще одна инициатива, с которой Ассоциация КМНС вышла на нас. Песни военных лет не переведены на языки малых народов, поэтому мы поддержим создание сборника этих песен и запишем их исполнение к 9 Мая следующего года.

Один из важнейших признаков устойчивого развития - туризм. Недаром Николай Платонович Патрушев в свое время сказал, что невозможно представить изменение экономического облика Арктики без повышения ее туристической привлекательности. Сейчас эксперты фиксируют возросший интерес туроператоров не только к самой территории Арктики, но и к созданию там туристической инфраструктуры.

Российское Заполярье - жемчужина Арктики. Раскрытие туристического потенциала Таймыра и Кольского полуострова тоже входит в зону наших интересов. Здесь в рамках проектов "Затундра" и "Валла Тунтури" мы планируем создать сеть туристических маршрутов и соответствующую инфраструктуру. Эти проекты, по нашему мнению, выведут Россию в лидеры арктического туризма. Например, "Затундра" на Таймыре предполагает посещение 50 тысяч туристов в год. Общие вложения в этот проект - 20 млрд рублей.

Есть мнение о трех вызовах Арктики. Первый - это изменение климата (к этому мы можем только адаптироваться). Второй - изменение технологии (здесь мы можем адаптироваться и участвовать). Третий - изменение государственной политики. Мы ощущаем изменение политики государства в отношении Арктики. Сегодня подписываем соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

Оно не только систематизирует наши отношения и наполнит государственно-частное партнерство реальным содержанием, но и даст возможность решать проблемы обеспечения Арктики квалифицированными трудовыми ресурсами, позволит разрабатывать возобновляемые источники энергии, продвигать туристические проекты. Для нас это очень большой прорыв.

Арктическая зона требует исключительных подходов. Классических, которые могут быть использованы на материке, здесь нет, многие известные модели здесь не работают - это связано с высокими рисками и длительными периодами окупаемости. Поэтому для компаний, работающих в Арктике, очень важна стабильность условий ведения бизнеса. Речь идет о неизменности налоговых, бюджетных и тарифных правил. Мы готовы вместе с Минвостокразвития, вместе с Государственной думой, Советом Федерации и дальше работать над совершенствованием мер государственной поддержки арктических инвестиционных проектов.

Комментарий

На форуме прозвучало немало оценок деятельности "Норникеля" в Заполярье. Показателен в этом отношении отзыв министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Алексей Чекунков призвал представителей крупного бизнеса, работающего в северных регионах, вдохновиться примером "Норникеля" и принять участие в проекте "Чистая Арктика". "Мы будем бороться за привлечение и новых волонтеров, и за их комбинацию, за то, чтобы эта инициатива послужила катализатором к участию крупнейших хозяйствующих субъектов, крупнейших компаний, которые работают в Арктике. Уже отмечал роль "Норникеля" в этом и очень хотел бы видеть других крупных игроков этого рынка", - сказал глава ведомства.