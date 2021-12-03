Видео: Встреча с гигантской медузой шокировала ученых

Группа американских ученых опубликовала шокирующее видео. На кадрах - гигантская медуза, обитающая на глубине более километра.

Команда Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в Калифорнии использовала подводный аппарат на дистанционном управлении, сообщает портал 9 News.

Ученые рассказали, что размер подводного монстра впечатляет: колокол в поперечнике более метра, и четыре ядовитых щупальца, длина которых почти десять метров.

По словам ученых, они совершили тысячи погружений, но данный вид очень редко попадал в их поле зрения.

В MBARI сообщили, что гигантская "медуза-фантом" была впервые обнаружена в 1899 году, и с тех пор ее видели не более 100 раз.