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03.12.2021 05:21
Рубрика: В мире

Военный самолет разбился в Сальвадоре

Самолет ВВС Сальвадора разбился во время поисковой операции. На борту находились три человека, в том числе сын министра обороны страны.

Пилот погиб в результате инцидента с самолетами Т-38С Talon на базе ВВС США

Baron 55 Beechcraft вылетел на поиски яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море первого декабря. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что воздушное судно пропало с радаров в районе Ла-Пунтилья.

Обломки самолета не обнаружены, поиски ведет военные суда и вертолеты. "Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя", - говорится в сообщении, которое военное ведомство опубликовало в Twitter.

В мире Северная и Центральная Америка Эль-Сальвадор

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