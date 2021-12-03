Военный самолет разбился в Сальвадоре

Самолет ВВС Сальвадора разбился во время поисковой операции. На борту находились три человека, в том числе сын министра обороны страны.

Baron 55 Beechcraft вылетел на поиски яхты с двумя пассажирами, пропавшей в море первого декабря. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что воздушное судно пропало с радаров в районе Ла-Пунтилья.

Обломки самолета не обнаружены, поиски ведет военные суда и вертолеты. "Мы ищем трех членов экипажа, в том числе лейтенанта Херардо Мерино, сына министра Мерино Монроя", - говорится в сообщении, которое военное ведомство опубликовало в Twitter.