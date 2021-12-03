Врач посоветовал для борьбы с бессонницей охлаждать комнату
Для этого, поделился Радж, требуется поддерживать в спальне прохладную температуру. В прохладе лучше всего вырабатывается мелатонин, отвечающий не только за качество сна, но и считающийся гормоном, который замедляет процесс старения. Чтобы уснуть, организму необходимо снизить температуру тела. В прохладной комнате это происходит естественным образом. И человек быстрее засыпает и спит крепче.
Еще одно преимущество сна в холоде - сновидения. Так как мозгу не приходится тратить время и усилия на снижение температуры тела, он может расслабиться, погрузившись в глубокий сон. Проведенные исследования показывают, что воздействие холода может увеличить количество бурого жира, который вырабатывают стволовые клетки. А бурый жир помогает регулировать уровень холестерина в организме и глюкозы в крови. Помимо этого, он улучшает чувствительность к инсулину.
При всем при том, вовсе необязательно засыпать именно в 10-11 часов вечера. Но очень важно отдыхать в темное время хотя бы восемь часов.