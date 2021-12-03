Врач раскрыла секреты правильного употребления овощей

Несбалансированное питание и недостаточное употребление овощей является таким же фактором риска для здоровья наряду с курением и употреблением алкоголя. Ведь овощи помогают снизить риск развития неинфекционных заболеваний за счет того, что в них много пищевых волокон и некоторых витаминов, а также минеральных веществ.

"Однако не все полезные вещества из растительной пищи всегда хорошо усваиваются. Бывает, что они проходят через пищеварительный тракт, не всасываясь. Поскольку клетчатка жесткая и не переваривается в желудке и кишечнике, много полезных веществ так и остается внутри клетки", - рассказала aif.ru кандидат медицинских наук Наталья Денисова.

Впрочем, существуют кулинарные приемы, которые помогут усваиваться гораздо большему количеству полезных веществ.

К примеру, белокочанную и краснокочанную капусту перед едой рекомендуется тонко нашинковать или даже измельчить блендером. Ведь капуста имеет очень плотную волокнистую консистенцию, сложно пережевывается, особенно если у людей имеются проблемы с зубами. Зато содержащиеся в капусте пищевые волокна очищают организм, регулируют моторику желудочно-кишечного тракта, положительно влияют на кожу, ногти и волосы.

Помидоры, свеклу, репу и другие твердые корнеплоды лучше тушить, а картофель варить в кожуре, так как в этом случае сохраняется наибольшее количество витамина С и калия. Морковь нужно после мытья и очистки потереть на терке и добавить постное масло или сметану, и тогда организм получает полноценный витамин А (требуется консультация со специалистом).