Выписки из Единого госреестра недвижимости станут более понятными

Росреестр уточнил виды обременений прав на земельный участок в Сборнике классификаторов.

Ранее у граждан возникали вопросы и сомнения, как правильно трактовать указанную в выписке ЕГРН причину ограничения прав (обременения) на земельный участок, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о статьях 56 "Ограничение прав на землю" (в связи, например, с установлением зон с особыми условиями использования территорий) и 56.1 "Ограничения прав на землю в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд" Земельного кодекса Российской Федерации.

До сих пор в Сборнике классификаторов эти статьи не были разграничены и одновременно отображались в выписке ЕГРН. То есть заявители не понимали, обременения их участков связаны с тем, что они, например, попали в зону с особыми условиями использования территорий или же были зарезервированы для государственных или муниципальных нужд.

По приказу статьи 56 и 56.1 разведены по разным классификационным кодам. В частности, под классификационным кодом "22004000000" теперь будут обозначаться "Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации". А под кодом "22004001000" - "Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации".

В выписке из ЕГРН будет указана только та статья кодекса, которая фактически относится к определенному земельному участку. Это снимет множество вопросов у владельцев участков и сделает выписки из ЕГРН более информативными, считают в Росреестре.

Сейчас ведется техническая реализация приказа.