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03.12.2021 21:08
Рубрика: Власть

За сутки 79 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 79 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 44,7 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 151,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 586 военных. У этих военнослужащих с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 702 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Пятеро заболевших лечат гражданские медики. Еще 879 человек изолированы на дому.

Сообщается, что шестеро инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У трех пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 51 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 203 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи четырехсот человек, 317 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали около 30,2 тысячи пациентов, из которых свыше 11,3 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных Силах Российской Федерации плановую ревакцинацию прошли 394 439 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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