Захарова: Запад знает обозначенные РФ красные линии

Новости

Оператор фильма "Дорогие товарищи!" получил премию "Белый квадрат" 21:56
Президент США Джо Байден объяснил свой охрипший голос 21:23
"Зенит" потерял очки в матче против "Ростова" 21:18
Видео: В Сочи открылся горнолыжный сезон 21:16
Голикова назвала регионы с самым низким коллективным иммунитетом к COVID 21:13
За сутки 79 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:08
ФСБ задержала сторонника ИГ в Калмыкии 20:47
Россиянин переизбран вице-президентом Международного комитета Фэйр Плей 20:15
Путин поздравил по телефону Жапарова с успешными парламентскими выборами 19:57
На военном мемориале в Мытищах почтили память Неизвестного солдата 19:56
Посол Антонов: Контакты Путина и Байдена помогут стабилизировать отношения 19:01
Стартовал пятый Всероссийский правовой диктант 18:55
Экстренно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения 18:47
Стали известны составы сборных России на Кубке мира по биатлону 18:41
ЦБ сообщил о сокращении прибыли страховщиков до налогообложения 18:35
В столице Германии запретили танцевать в ночных клубах из-за COVID-19 18:25
Песков ответил на вопрос о возможных новых антиковидных мерах 18:20
Борис Пиотровский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант 18:15
Михаилу Гусману вручили награду "За вклад в российскую культуру" 18:03
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили уже в 38 странах 18:00
Москвичей предупредили о гололедице и снеге с дождем 17:50
Косачев предложил активизировать работу с "нерусскими" диаспорами за рубежом 17:47
В Москве поставят памятник погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву 17:44
Любимова: Уникальный талант позволил Нине Ургант найти свой путь в искусстве 17:21
Андрей Бочкарев: 2021 год в Москве станет рекордным по вводу жилья 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
03.12.2021 20:52
Рубрика: Власть

Захарова: Запад знает обозначенные РФ красные линии

Текст: Дмитрий Кулемякин

Страны Запада четко знают о красных линиях для России, установленных в вопросах международной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сделала замечание журналистке из Грузии за вопрос на английском

"Если бы они этого не знали, то, я думаю, так не злились", - заявила дипломат во время выступления в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны Запада не пересекать красные линия в отношениях с Москвой. Одной из таких линий он назвал создание военных угроз на российских границах.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Путин поручил стимулировать долгосрочные сбережения граждан
Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США над Черным морем
Роспотребнадзор проверяет двух пассажиров из ЮАР, у которых обнаружен COVID
В Минцифры рассказали о переоформлении сертификатов переболевших COVID
Полиция возбудила дело после дорожного конфликта со стрельбой в Москве
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе