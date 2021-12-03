Захарова: Запад знает обозначенные РФ красные линии

Страны Запада четко знают о красных линиях для России, установленных в вопросах международной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если бы они этого не знали, то, я думаю, так не злились", - заявила дипломат во время выступления в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны Запада не пересекать красные линия в отношениях с Москвой. Одной из таких линий он назвал создание военных угроз на российских границах.