Агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB"

Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте сохраняется на уровне "BBB", краткосрочный - на уровне F2. И в том, и в другом случае прогноз стабильный, пишет ТАСС со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.

Из положительных моментов - устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень госдолга по отношению к ВВП. Из негативных - высокие геополитические и санкционные риски, низкий потенциальный рост ВВП и высокая сырьевая зависимость.

Согласно прогнозу Fitch, в этом году рост ВВП составит 4,4 процента (за счет восстановления внутреннего спроса). В дальнейшем все будет не так радужно - из-за снижения добычи нефти в 2023 году ожидается замедление роста ВВП.

Что же касается новых ограничений со стороны США, в агентстве считают, что санкции в отношении энергетического сектора России маловероятны. Не будет и действий, которые скажутся на деятельности российских банков - в частности, запрет на операции в долларах США.