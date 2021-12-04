Аналитики назвали популярные ж/д и авиамаршруты в декабре

Аналитики выяснили самые популярные ж/д и авиамаршруты у россиян в последний месяц уходящего года. Об этом со ссылкой на OneTwoTrip сообщает RT.

Лидерами списка по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В топ-10 лидеров по авианаправлениям вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

Доля бронирований билетов на зарубежные рейсы остается невысокой.

Самыми востребованными ж/д направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.