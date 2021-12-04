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04.12.2021 13:24
Рубрика: Экономика

Аналитики назвали популярные ж/д и авиамаршруты в декабре

Аналитики выяснили самые популярные ж/д и авиамаршруты у россиян в последний месяц уходящего года. Об этом со ссылкой на OneTwoTrip сообщает RT.

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
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Лидерами списка по-прежнему являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В топ-10 лидеров по авианаправлениям вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. Замыкают список Екатеринбург, Калининград и Казань.

Доля бронирований билетов на зарубежные рейсы остается невысокой.

Самыми востребованными ж/д направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.

Экономика Туризм

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