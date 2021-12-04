Гинцбург призвал ускорить введение QR-кодов по всей стране

Необходимо ускорить введение на федеральном уровне QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу, чтобы разграничить общение привитых и непривитых людей. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро вводить QR-коды и не только вводить, но и с помощью QR-кодов жестко разграничивать общение вакцинированных и невакцинированных", - заявил Гинцбург в интервью телеканалу НТВ.

Он пояснил, что непривитые люди не защищены от инфекции, и до сих пор их единственная защита - это, в первую очередь, медицинская маска. В то же время вакцинированным тоже следует носить маску, так как она "дает возможность предотвратить передачу возбудителя от носителя тем, кто не вакцинирован".

Законопроекты о введении QR-кодов вакцинированных и переболевших COVID-19 сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Они предполагают, что коды будут действовать с 1 февраля до июня 2022 года при посещении общественных мест, а также при поездках на транспорте. Предложения к законопроектам принимаются до 14 декабря, детали все еще прорабатываются. QR-коды на данный момент действуют 12 месяцев с момента выдачи.