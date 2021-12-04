Депутаты Рады посмеялись над докладом о "российском вторжении"

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович удивился реакции своих коллег на доклад министра обороны Алексея Резникова об опасности "российского вторжения".

Пока Резников вещал о страшной угрозе, якобы исходящей от Москвы, депутаты смеялись и весело общались друг с другом. "Понимают, что это очередной "переворот", - написал Рабинович в Facebook. Парламентарий также выложил ролик, на котором видно, как ведут себя депутаты во время выступления министра.

Резников предупредил о возможном нападении России на Украину в январе. При этом он отметил, что эскалация является "вероятным сценарием, но не обязательным". Министр также утверждал, что у границ с Украиной сосредоточено свыше 90 тысяч российских военных.

Западные СМИ и политики с подачи США в последнее время стали утверждать, что Москва якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это никого не должно волновать. Российская сторона подчеркивала, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, напоминает РИА Новости.

Также 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря государственном перевороте по захвату власти, к которому якобы причастны отдельные граждане Украины и России. Этот тезис активно использовался на недавнем саммите министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.