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04.12.2021 22:13
Рубрика: Власть

До 1 573 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов
Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 90 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 44,8 тысячи человек.

Кроме того, более 151,7 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 573 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Это меньше, чем было в минувшие дни. 707 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Четверо военных лечатся у гражданских медиков. Еще 862 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако восемь военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 52 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 202 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи трехсот человек, 307 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,2 тысячи пациентов, свыше 11,3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 397 564 человека, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К. Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени для нужд регионов уже передано более 939 тонн жидкого кислорода", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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