Два бегемота в бельгийском зоопарке заразились коронавирусом

У двух бегемотов, содержащихся в зоопарке бельгийского города Антверпен, выявлен коронавирус. Возраст животных разный - одному 15 лет, второму - 41 год.

"Они чувствуют себя хорошо и находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности", - говорится в пресс-релизе зоопарка. Подчеркивается, что из всех симптомов, характерных для SARS-CoV-2, у бегемотов только насморк.

Пока не совсем понятно, при каких обстоятельствах животные заразились, учитывая строгие санитарные меры. "Никто из смотрителей не был инфицирован в последнее время. Наши сотрудники ежедневно сдают экспресс-тесты и соблюдают протокол. Парк также регулярно проверяет на коронавирус всех млекопитающих, но положительный результат теста получен впервые", - заявили в администрации зоопарка (цитата по РИА Новости).