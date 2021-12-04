Новости

Путин объявит волонтера года 16:04
Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину 15:59
Врачи назвали симптом высокого сахара в крови с необратимыми последствиями 15:59
Минпромторг надеется на сертификацию самолета МС-21 в этом году 15:48
В Каспийском море села на мель баржа 15:35
В Москве на "зеленой" ветке метро из-за человека на путях остановились поезда 15:33
Футбольный "Спартак" приобрел нового вратаря 15:30
Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт пенсионеров 15:20
"Единая Россия" избрала на съезде новый состав высшего совета партии 15:12
Медведев: До конца 2024 года в РФ будет построено около 1,3 тысячи новых школ 15:05
В Индонезии жители спасаются бегством от огнедышащего вулкана 14:59
Медведев призвал "ЕР" активно убеждать людей в важности вакцинации от ковида 14:56
Матвиенко вылетела в Бахрейн 14:50
Оперштаб: В Москве выявлено 3356 новых случаев COVID-19 14:46
Водителя Cadillac арестовали за стрельбу в центре Москвы 14:46
Президенты России и ЮАР обсудили борьбу с "омикроном" 14:31
В Москве запустят ночные "Ласточки" 14:22
Собянин: Москва достойна принять "Экспо-2030" 14:03
Путин поздравил "Единую Россию" с 20-летием 13:59
Путин: В центре внимания партии всегда должен быть человек 13:57
Медведев: "Единая Россия" в отличие от других партий не объявляла локдаун в пандемию 13:53
Бабиков выиграл масс-старт на этапе Кубка IBU 13:48
Крым посетит представительная делегация из Беларуси 13:39
Аналитики назвали популярные ж/д и авиамаршруты в декабре 13:24
Россияне Богданов и Прохоров выиграли этап Кубка мира по санному спорту в Сочи 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
04.12.2021 15:12
Рубрика: Власть

"Единая Россия" избрала на съезде новый состав высшего совета партии

Текст: Айсель Герейханова

В субботу, 4 декабря, съезд "Единой России" избрал новый состав Высшего совета партии.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Медведев снова избран председателем "Единой России"

"Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии", - сказал председатель партии Дмитрий Медведев. Он пояснил, что это необходимо, чтобы оставить возможность для доизбрания - для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе.

Напомним, что главой высшего совета был переизбран Борис Грызлов. Среди избранных членов ВС - полпреды президента РФ, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, главы регионов, спикеры заксобраний, секретари региональных  а также представители госкорпораций, общественных организаций.

Высший совет "Единой России" отвечает  за стратегическое направление развития партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Медведев снова избран председателем "Единой России"
За сутки в России подтверждено 32 974 случая COVID-19 в 85 регионах
Собянин: Беспилотники в 2030 году станут в Москве повседневным городским транспортом
Захарова ответила на слова Блинкена о "российской агрессии"
Инспекторы ВОЗ посетят Россию для оценки "Спутника V" не раньше января
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе