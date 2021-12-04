"Единая Россия" избрала на съезде новый состав высшего совета партии

В субботу, 4 декабря, съезд "Единой России" избрал новый состав Высшего совета партии.

"Нам необходимо избрать высший совет партии на новый срок полномочий. С учетом того, что количественный состав определяется съездом, предлагается установить его в количестве 100 человек, но оставить две вакансии", - сказал председатель партии Дмитрий Медведев. Он пояснил, что это необходимо, чтобы оставить возможность для доизбрания - для тех, кто покажет наилучшие результаты в партийной работе.

Напомним, что главой высшего совета был переизбран Борис Грызлов. Среди избранных членов ВС - полпреды президента РФ, депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, главы регионов, спикеры заксобраний, секретари региональных а также представители госкорпораций, общественных организаций.

Высший совет "Единой России" отвечает за стратегическое направление развития партии.