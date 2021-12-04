Эксперты: Коронавирус может циркулировать в мире до 2026 года

Британские ученые из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) при правительстве страны предупредили, что коронавирус может циркулировать на планете в течение следующих пяти лет, прежде чем станет эндемическим, то есть ослабленным до уровня обычной простуды благодаря прививкам и естественному иммунитету. В SAGE пояснили, что до 2026 года потребуются мониторинг новых мутаций и "активные" меры, хотя в консультативной группе не уточнили, что они могут включать.

Группа экспертов признала, что до сих пор не принято решение о том, вызовет ли этот вариант более или менее тяжелое заболевание. При этом они отметили противоречивый характер отчетов, которые поступают из эпицентра распространения омикрон-варианта в Южной Африке. Местные врачи настаивают, что большинство случаев инфицирования являются легкими, но при этом количество госпитализаций неуклонно растет, сообщает Daily Mail. На заседании, которое прошло под председательством главного врача Англии профессора Криса Уитти и главного научного сотрудника правительства страны сэра Патрика Валланса, члены комиссии сделали вывод, что заразность омикрон-штамма неоспорима, но доказательства его воздействия на вакцины все еще неясны, несмотря на создаваемую им угрозу.

Ученые не будут знать всю полноту картины с передачей вируса, его уклончивости от вакцины или летальности "омикрона" еще в течение двух или трех недель - до тех пор, пока они не смогут изолировать вирус в лаборатории, изучить его биологию и проверить его действие в крови ранее инфицированных или вакцинированных людей. Британские ученые призвали Даунинг-стрит к введению паспортов вакцинации и составлению списка рекомендаций по работе на дому, чтобы противостоять распространению омикрон-варианта.

Последние данные о подтвержденных случаях коронавируса в Англии показывают, что этот штамм уже активно распространяется в Альбионе. Ведущий эпидемиолог Британии заявил, что инфекции, вызванные "омикроном", скорее всего, протекают в легкой форме из-за иммунитета от прошлых инфекций. Хотя этот вариант пока составляет крайне небольшое количество случаев инфицирования в Соединенном Королевстве, у экспертов появились опасения, что страна может оказаться на грани новой, гораздо более масштабной волны пандемии.