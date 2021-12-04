Эрдоган определил экспортный бренд Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому новым экспортным брендом станет термин Türkiye. Документ опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Теперь продукция из Турции будет поставляться на экспорт под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey.

Отмечалось, что это решение является "очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны". Оно призвано подтвердить добросовестность турецких экспортеров. Это же написание будет использоваться в переписке с иностранными государствами и организациями, отмечает портал ipeclup.co.