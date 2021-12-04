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04.12.2021 14:28
Рубрика: Общество

Этот год запомнится церковной публике книгами об Александре Невском

Текст: Татьяна Медведева
Несмотря на сложности, которые принесла пандемия, издательская отрасль восстанавливается и радует яркими книжными проектами. Есть все основания надеяться, что 2021 год будет для российского книгоиздания лучше, чем 2020.

- В 2021 году мы по-прежнему живем в условиях ограничений, выборочных локдаунов и отмены большого количества массовых мероприятий. И все же российское книгоиздание постепенно возвращает утраченные позиции, - говорит руководитель отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и пропаганды чтения Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Александр Воропаев. - Так, за девять месяцев этого года в России было издано 80149 названий книг и брошюр совокупным тиражом 292,7 миллиона экземпляров. По числу выпущенных названий это на 16 процентов больше, чем за девять месяцев 2020 года, а по совокупному тиражу - на 14 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Артем Локалов
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Глава Издательского совета Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент рассказал, что церковные и светские издательства в этом году активнее участвовали в конкурсе "Просвещение через книгу". А среди церковной литературы все больше появляется монографий, посвященных истории ХХ века, выходят хорошо иллюстрированные альбомы по краеведению, реализуются масштабные проекты о русских святых.

- В этом году специальный приз получила Пензенская епархия за издание десятитомного собрания сочинений святителя Иннокентия Пензенского, куда вошли его труды по церковной истории, богословию, письма, биографические материалы. Все это поможет многим читателям открыть для себя святителя Иннокентия, прикоснуться к его наследию, - отметил митрополит Климент.

Очень много изданий этого года были посвящены святому Александру Невскому. К 800-летию благоверного князя вышли альбомы, монографии, путеводители, детские книги. Директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев участвовал в подготовке каталога "Александр Невский и его образ в исторической памяти". В издание вошли материалы одноименной выставки, проходившей в Выставочном зале федеральных архивов на Большой Пироговской, где были представлены уникальные летописные свидетельства, документы и музейные предметы, связанные с эпохой Александра Невского.

- Мы очень рады, что наш каталог получил одно из призовых мест конкурса "Просвещение через книгу", - сказал Владимир Аракчеев. - Он показывает, как жертвенный подвиг Александра Невского во имя народа оценили его современники и потомки.

Фото: Александр Чурбанов/Сайт Нижегородской митрополии
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Писатель Константин Ковалев-Случевский в этом году посвятил свою работу 300-летию Синодального хора. Книга рассказывает о становлении певческого искусства на Руси, о сотрудничестве Синодального хора с Чайковским и Рахманиновым. Многие страницы посвящены текущей деятельности коллектива под руководством Алексея Пузакова.

Анализируя тенденции православного книгоиздания, митрополит Климент отметил, что в последнее время стало выпускаться много качественной учебной литературы. Среди лауреатов конкурса "Просвещение через книгу" этого года: Владислав Петрушко с курсом лекций по истории Русской Церкви, священник Александр Зиновкин, написавший "Учебник древнееврейского языка", известный ученый Василий Каледа, выпустивший труд "Основы пастырской психиатрии".

Общество Религия Культура Литература Святой князь Александр Невский

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