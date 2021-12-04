Французские "республиканцы" выбрали Валери Пекресс кандидатом в президенты

Валери Пекресс, которая назвала себя "1/3 Тэтчер, 2/3 Меркель", стала кандидатом в президенты от французских консерваторов на президентских выборах 2022 года, сообщает телеканал France24.

Пекресс победила правого представителя Эрика Сьотти на праймериз, которые стали испытанием для будущего партии и того, останется ли она привязанной к своей правоцентристской традиции или свернет вправо.

Опросы общественного мнения до сих пор показывали, что 54-летняя Пекресс, возглавляющая регион Париж-Иль-де-Франс, набирает около 11 процентов голосов на президентских выборах в апреле следующего года. Это дает ей мало шансов пройти во второй тур, не говоря уже о том, чтобы выиграть его.