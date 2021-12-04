Генсовет "Единой России" обновился больше, чем наполовину

Съезд "Единой России" утвердил новый состав генсовета партии. Как сообщили в партии, в состав генсовета вошли 170 человек и руководящий орган обновился более, чем наполовину. Среди новичков - министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, глава Дагестана Сергей Меликов, сенатор Инна Святенко.

Съезд также обновил состав Комиссии по этике. Председателем Комиссии осталась депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, ее заместителем стал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ответственным секретарем комиссии будет депутат Евгений Ревенко. Всего в комиссию вошли 11 человек.