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04.12.2021 23:05
Рубрика: В мире

Германская СДПГ одобрила сделку по правительственной коалиции

Текст: Максим Макарычев

В субботу левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подавляющим большинством голосов высказалась за подписание коалиционного соглашения о формировании нового правительства с участием "Зеленых" и либеральных свободных демократов (СвДП). Делегаты партийной конференции одобрили соглашение 98,8 процентами голосов.

Фото: Fabrizio Bensch/ REUTERS
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СДПГ заняла первое место на всеобщих выборах, которые состоялись в ФРГ в сентябре, получив 25,7 процента голосов избирателей и опередив правоцентристских христианских демократов Меркель с 24,1 процента. Обе другие партии, которые войдут в коалицию, еще должны одобрить сделку. Конференция партии СвДП, как ожидается, состоится в воскресенье, а результаты голосования среди членов партии "Зеленых" должны быть объявлены в понедельник. Если, как ожидается, все партии поддержат коалиционное соглашение, то оно будет официально подписано во вторник. В среду 63-летний Олаф Шольц может быть избран канцлером Германии, а его кабинет приведен к присяге.

В рамках сделки по коалиции представители СДПГ будут занимать посты глав министерства труда и социальных дел, здравоохранения, внутренних дел, строительства, обороны, а также экономического развития. Партия пока не огласила поименный список своих министров, отмечает издание politico.eu.

"Зеленые" уже предложили кандидатуру сопредседателя партии Роберта Хабека в качестве главы нового министерства по климату и экономике, другой сопредседатель Анналена Бербок возглавит министерство иностранных дел. Джем Оздемир будет управлять министерством сельского хозяйства, Штеффи Лемке будет министром окружающей среды, а Энн Шпигель станет министром по делам семьи. Наконец, лидер СвДП Кристиан Линднер намерена занять пост министра финансов. Генеральный секретарь партии Фолькер Виссинг возьмет на себя руководство министерством транспорта, а Беттина Старк-Ватцингер возглавит министерство образования.

Тем временем перешедший в оппозицию Христианско-демократический союз объявил в субботу референдум среди однопартийцев, чтобы выбрать преемника Армина Лашета на посту лидера партии. Голосование внутри партии продлится до 16 декабря.

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