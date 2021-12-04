Хоккейная команда президента Беларуси одержала очередную победу

Ледовая дружина белорусского лидера демонстрирует необыкновенный азарт и мастерство в матчах XV Республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба, констатируют спортивные обозреватели.

На льду столичной "Олимпик-Арены" 4 декабря хоккейная команда Лукашенко, информирует БЕЛТА, одержала уже свою третью победу, победив на этот раз партнеров из Гомельской области со счетом 8:2 (1:0, 3:0, 4:2). А на старте турнира они выиграли матч у хоккеистов Брестской области (7:3), а затем обыграли и сборную Минского региона - 5:2.

Что касается субботней встречи, сообщает агентство, то хотя старт спортивной дуэли с первых минут оставлял у зрителей ощущение драматизма и напряженности, хозяева поля смогли добиться успеха только на десятой минуте, когда счет открыл Олег Антоненко. А во втором периоде, констатирует агентство, команда Лукашенко продолжала наращивать свой темп, и в ворота гомельских спортсменов было заброшено три шайбы. Авторами успешных атак названы Денис Курдеко, Алексей Ефименко и во второй раз Олег Антоненко.

В заключительной двадцатиминутке зрители, до отказа заполнившие трибуны ледовой арены, стали свидетелями сразу шести заброшенных шайб. Во-первых, в составе президентской команды голевой дубль оформил Николай Лукашенко, по одной шайбе в свой актив записали Артем Антоненко и Андрей Михалев, а гости ответили точными бросками Андрея Рыбалко и Алексея Автаева.

Лучшими игроками, констатирует агентство, признаны гомельский голкипер Владислав Дзюбенко и хоккеист президентской дружины Дмитрий Филиппович. Заслуженные награды по итогам встречи им вручил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Кстати, новостные порталы отмечают, что не остались без подарков и болельщики, которые по традиции получили десятки игрушек от игроков президентской команды.

Следующий поединок ледовая дружина главы государства проведет уже в будущем году - 22 января хоккеисты выйдут на лед против команды из Могилевской области.

Хоккейная команда президента, напоминает агентство, двенадцать раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.