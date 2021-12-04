Японский врач: Всего два простых продукта снизят давление и холестерин

Всего два простых продукта помогут снизить высокое давление и холестерин. Речь идет о шоколаде и орехах. Об этом пишет врач и терапевт из Японии Юма Мори на страницах издания Diamond Online.

По словам Мори, несмотря на то, что большинство сладких лакомств повышают риск развития диабета, есть закуски, которые полезны для здоровья.

"В первую очередь, это - шоколад. Существует мнение, что он является причиной кариеса, но есть много данных исследований, что шоколад полезен для вашего здоровья", - пишет врач.

Мори отмечает, что содержащиеся в темном шоколаде флавонолы активируют синтез оксида азота внутри кровеносных сосудов, а он расширяет кровеносные сосуды.

"Также есть данные исследования около 70 000 человек в Швеции, согласно которому, люди, которые регулярно ели шоколад, имели более низкий риск развития инфаркта миокарда, чем те, кто этого не делал", - заявляет врач.

Кроме того, по его словам, шоколад может предотвратить деменцию.

Следующий продукт, который рекомендует Мори, - это орехи.

"Орехи содержат ингредиенты, которые доказали свою эффективность в снижении уровня "плохого" холестерина и повышения уровня холестерина "хорошего", - пишет врач.

В итоге Юма Мори рекомендует включить эти два продукта "в свой распорядок перекусов".

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, проконсультируйтесь со специалистом!