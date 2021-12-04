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04.12.2021 09:47
Рубрика: В мире

Иран хочет радикально изменить документ по ядерной программе

Текст: Александр Саможнев

Делегация Ирана на переговорах в Вене предложила радикально переработать проект документа по ядерной программе, чем и объясняется болезненная реакция западных стран, заявил постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов.

По его словам, на западных партнеров сильное впечатление произвело намерение иранской стороны радикально переработать проект ядерного документа, который согласовывался в течение предыдущих шести раундов.

"Им показалось, что этот подход слишком радикален, отсюда такая болезненная реакция", - пояснил постпред РФ. Однако на переговорах в Вене действует правило: ничто не согласовано, пока не согласовано все.

Российский представитель пояснил, что поправки в принципе всегда возможны. Но желательно, чтобы они не превращались в тормоз на пути прогресса.

По данным заместителя главы МИД Ирана Али Багери, европейские участники консультаций остались недовольны некоторыми предложениями иранской стороны. Тегеран представил проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе, передает ТАСС.

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