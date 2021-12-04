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04.12.2021 01:00
Рубрика: Общество

Юрист напомнила о 10-дневных выходных на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

До Нового года осталось меньше месяца. Многие уже планируют, когда и куда они отправятся в традиционные новогодние каникулы. Напомним, как россияне будут отдыхать на стыке двух годов.

Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
В Новый год россияне будут мечтать о здоровье и окончании пандемии

В этом году - 31 декабря официальный выходной. Он приходится на пятницу. Это сделано потому, что был официальный перенос с воскресенья, 3 января 2021 года, на пятницу, 31 декабря.

Сами новогодние каникулы приходятся на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 7 января - Рождество Христово.

"Таким образом россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 10 января уже надо выходить на работу", - напомнила "Российской газете" Юрист Елена Бондарева.

Она также уточнила, что такие длинные каникулы не будут у работников экстренных служб и непрерывных производств, а также многочисленных коммерческих организаций, в которых установлены сменные и ненормированные графики: это магазины, заведения общепита, автотранспортные предприятия и такси, службы доставки и т.д.

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